Demasiados personajes en busca de autor

Si el actor 'solo' interpreta un papel mientras el personaje lo vive –como plantea Pirandello en el espejo asimétrico de 'Seis personajes en busca de ... autor'–, ¿qué cometido desempeña el espectador en este drama? Yo –lo lamento– salí del Bretón decepcionado, con la sensación de haber perdido la oportunidad de que esta obra precursora del existencialismo rompiera en pedazos mi contrato con el teatro y, de paso, con el mundo y con la vida.

Para ser crítico, primero hay que ser autocrítico. Es lo que pretendía Luigi, quizás harto de convencionalismos burgueses y de ser él mismo –fascista de carné vigilado por la policía secreta de Mussolini– una contradicción andante: volar por los aires los patrones sociales preestablecidos y abrir las puertas a nuevas corrientes de pensamiento y de expresión artística; partir del realismo para superarlo y dejarlo atrás, explorar a fondo el metateatro, llevarlo al absurdo.

En la obra original –esto conviene recordarlo porque ya casi nadie lee–, el ensayo de una compañía de teatro vulgar se ve interrumpido por la llegada imprevista de una oscura familia cuyos seis miembros afirman ser simples personajes –personajes teatrales, personajes literal y literariamente de texto y papel, no actores, no humanos, pero sí muy complejos–, seis personajes huérfanos de autor, condenados a una metafísica cadena perpetua, obligados por su naturaleza ideal a buscar el modo de representar una vez más su tragedia. Ellos tienen su propio destino escénico, como nosotros tenemos el nuestro, su propia fatalidad, como aquella contra la que nosotros mismos tratamos inútilmente de rebelarnos, y no es otra que representar su función. La función por hacer.

En su día aquella versión muy libre de Miguel del Arco y Kamikaze me pareció una de las lecturas más modernas y audaces de un clásico contemporáneo, quizás la definitiva de 'Seis personajes...' Me pareció teatro necesario. Hoy la de Antonio Álamo y Pepa Gamboa, en cambio, me parece bienintencionada y poco más: mero entretenimiento, lo contrario a su naturaleza iconoclasta. Y, lo que es peor, me aburrió un montón.

Bienintencionada por reeditar la obra en su centenario, simple por aligerarla para hacerla accesible al gran público –es cierto, ya casi nadie lee– y aburrida porque no ahonda cuando pretende ser profunda ni resulta cómica cuando se hace graciosa en exceso. ¿Dónde el conflicto entre ser y no ser? ¿Dónde la inevitabilidad del destino y el concepto de realidad e identidad? ¿Dónde el humor negro, la farsa de este absurdo?

Me gustó, al menos eso sí, ver a Nuria Gallardo ser la madre veinticinco años después de ser la hijastra. Me gustó escuchar de nuevo que no estaría mal que usted desconfiara de su realidad porque esa realidad está condenada a revelarse como ilusión. Y me gustó, sobre todo, que el drama siga en nosotros y que sigamos necesitados de representarlo.