La casa del sol naciente

¿Cuántos niños han visto una luciérnaga? El domingo volaban algunas en el teatro y consuela pensar que al menos las manos de un mago ... son capaces de crear la ilusión que el mundo va perdiendo. Entre tanta confusión de luces artificiales y de pantallas que ciegan la imaginación, todavía hay un lugar donde las pequeñas cosas conservan un brillo auténtico.

'Llar' no es un espectáculo de magia pero la tiene. No es solo un espectáculo de circo pero arriesga el más difícil todavía. No es solo un espectáculo teatral pero cuenta una historia singular. No es un espectáculo de luz pero ilumina con su belleza. No es un espectáculo de arquitectura pero construye un refugio. De hecho, no es un simple espectáculo, es una escapada.

El artista no es el único protagonista de esta aventura; está también la madera. La madera ocupa el escenario en forma de escaleras de tijera, caballetes, tablas, tablones y tableros. Cajas de madera guardan pedazos de madera que harán labores madereras. Tacos, cuñas, bolas... todo de madera. Nadie habla, pero la consigna es clara: ¡Más madera! ¡Traed más madera!

El artista, algo clown, comienza haciendo equilibrios con listones alargados que lo convierten en prolongación de sus maderos. Todo está medido, pesado y contrapesado para que el efecto parezca sencillo. Todo está pautado por un ritmo musical de percusión sobre madera.

Poco a poco, ejercicio a ejercicio, malabar a malabar, acrobacia a acrobacia, el espacio va transformándose. Primero se convierte en un circuito de pelotas rodantes, un juego de rampas, inercias y caídas controladas por manos hábiles. Luego un par de voluntarios del público suman las suyas como operarios de una factoría artesana en producción sinfín, un círculo virtuoso con efecto hipnótico.

Pero es solo el principio. Pronto las transiciones dejan de ser intermedios necesarios para acomodar las herramientas de esta extraña carpintería y van convirtiéndose dinámicamente en el juego principal, en parte crucial de la obra mediante la cual el artista edifica su sueño de madera como quien levanta un cobertizo en el bosque.

Allí es donde ocurrirá el último prodigio. El artista es Federico Menini, 'Llar' es el sorprendente resultado de una investigación multidisciplinar en un lenguaje propio entendible por todos. Y su sueño es un hogar, un lugar a salvo en la oscuridad. La casa del sol naciente en la que todavía vuelan luciérnagas.