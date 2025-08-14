LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alejandro Esperanza Trío durante una actuación. PROMOCIONAL

El jazz suena de nuevo en Munilla con siete conciertos en los que destaca la variedad

Artistas nacionales e internacionales actúan durante tres días en el festival gratuito Munijazz al aire libre, que incluye un taller en el albergue

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Munilla

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:30

El jazz vuelve un año más a Munilla, localidad en la que a partir de este viernes la música se convierte en un foco de atracción gracias a la Asociación Amigos de Munilla, al patrocinio del Gobierno de La Rioja y a la colaboración de empresas privadas y entidades como el Ayuntamiento o Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco, ubicado en San Sebastián).

Todos los conciertos de la vigesimoprimera edición del festival Munijazz son gratuitos y se celebrarán en la Plaza de San Miguel. Comenzarán este viernes con Alejandro Esperanza Trío, que presentará 'Olivos', a las 18.00 horas. Este es el título del nuevo disco del pianista y compositor aragonés. Seguirá Juan Saiz Quartet con 'Pindio II', a las 23.00. Se trata del segundo capítulo del proyecto que este flautista, saxofonista y compositor, en el que se adentra en las corrientes más vanguardistas del jazz europeo.

El sábado el programa incluye tres actuaciones. A las 18.00 Quirico's Quartet ofrecerá 'Back to Jazz'. Esta banda de jazz acústico mezcla grandes standars con temas propios. En la sesión nocturna habrá doble concierto, a partir de las 22.30. Por un lado tocará Antonio Lozano Trío (grupo Musikene) donde los sonidos del saxofón, contrabajo y batería tendrán el protagonismo. Cerrará la velada The Yes Octet con su 'Four Suites', un proyecto del pianista y compositor barcelonés Jaume Vilaseca que ha seleccionado canciones emblemáticas de la etapa más progresiva y creativa del grupo británico Yes.

El domingo, el salón del albergue de Munilla abrirá sus puertas para acoger una master class a cargo de Pedro Quirico. Se trata de un taller gratuito sobre improvisación y técnicas de música moderna para instrumentos de cuerda, que comenzará a las 10.00 horas.

De nuevo en la Plaza de San Miguel, Anders Boye Knudsen Quartet estará a las 18.00 con su 'jazz danés y español'. Tocará su ep 'Alverdens Himmel', además de otros temas originales y versiones de folclore en clave de jazz. Para finalizar, Marcelo Escrich Silent Quartet ofrecerá su propuesta 'Remembering Charlie', a las 23.00 horas, un homenaje a la figura del desaparecido Charlie Haden. El cuarteto interpretará obras del contrabajista estadounidense y otras propias dedicadas a él.

