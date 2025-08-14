El jazz suena de nuevo en Munilla con siete conciertos en los que destaca la variedad Artistas nacionales e internacionales actúan durante tres días en el festival gratuito Munijazz al aire libre, que incluye un taller en el albergue

Sanda Sainz Munilla Jueves, 14 de agosto 2025, 17:30

El jazz vuelve un año más a Munilla, localidad en la que a partir de este viernes la música se convierte en un foco de atracción gracias a la Asociación Amigos de Munilla, al patrocinio del Gobierno de La Rioja y a la colaboración de empresas privadas y entidades como el Ayuntamiento o Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco, ubicado en San Sebastián).

Todos los conciertos de la vigesimoprimera edición del festival Munijazz son gratuitos y se celebrarán en la Plaza de San Miguel. Comenzarán este viernes con Alejandro Esperanza Trío, que presentará 'Olivos', a las 18.00 horas. Este es el título del nuevo disco del pianista y compositor aragonés. Seguirá Juan Saiz Quartet con 'Pindio II', a las 23.00. Se trata del segundo capítulo del proyecto que este flautista, saxofonista y compositor, en el que se adentra en las corrientes más vanguardistas del jazz europeo.

El sábado el programa incluye tres actuaciones. A las 18.00 Quirico's Quartet ofrecerá 'Back to Jazz'. Esta banda de jazz acústico mezcla grandes standars con temas propios. En la sesión nocturna habrá doble concierto, a partir de las 22.30. Por un lado tocará Antonio Lozano Trío (grupo Musikene) donde los sonidos del saxofón, contrabajo y batería tendrán el protagonismo. Cerrará la velada The Yes Octet con su 'Four Suites', un proyecto del pianista y compositor barcelonés Jaume Vilaseca que ha seleccionado canciones emblemáticas de la etapa más progresiva y creativa del grupo británico Yes.

El domingo, el salón del albergue de Munilla abrirá sus puertas para acoger una master class a cargo de Pedro Quirico. Se trata de un taller gratuito sobre improvisación y técnicas de música moderna para instrumentos de cuerda, que comenzará a las 10.00 horas.

De nuevo en la Plaza de San Miguel, Anders Boye Knudsen Quartet estará a las 18.00 con su 'jazz danés y español'. Tocará su ep 'Alverdens Himmel', además de otros temas originales y versiones de folclore en clave de jazz. Para finalizar, Marcelo Escrich Silent Quartet ofrecerá su propuesta 'Remembering Charlie', a las 23.00 horas, un homenaje a la figura del desaparecido Charlie Haden. El cuarteto interpretará obras del contrabajista estadounidense y otras propias dedicadas a él.