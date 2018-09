Jaume Roures producirá un nuevo filme de Woody Allen que se rodará en Barcelona El productor ultima un largometraje con el director de 'Vicky Cristina Barcelona', cuya esposa Soon-Yi ha roto su silencio para salir en su defensa OSKAR BELATEGUI Martes, 18 septiembre 2018, 00:15

Woody Allen podrá salir de su forzado retiro creativo gracias a Jaume Roures. Así lo ha desvelado el socio fundador de Mediapro y destacado empresario afín al independentismo catalán en una entrevista en la emisora pública RAC1. Tras la feliz experiencia de hace diez años con 'Vicky Cristina Barcelona', que se saldó con el Oscar a la mejor actriz de reparto para Penélope Cruz, director y productor planean trabajar juntos de nuevo en un largometraje que se rodará en la Ciudad Condal. «Ya tiene un esquema de la película que quiere hacer», ha adelantado Roures, que se reunirá con Allen la próxima semana para cerrar el acuerdo.

Desde que su hija adoptiva Dylan Farrow volvió a acusarle de abusar de ella cuando tenía seis años, el autor de 'Manhattan' se ha convertido en un apestado en Hollywood. Ninguna distribuidora se anima a estrenar su última película, 'Un día lluvioso en Nueva York', producida por el gigante de internet Amazon y cuyo lanzamiento se ha pospuesto 'sine die'. Sin embargo, Roures desmiente que el cineasta no encuentre financiación. «Es una exageración o un rumor que se amplifica porque todo el mundo lo reproduce sin preguntar», afirma. «El acuerdo lo habríamos podido cerrar para este año si él hubiera querido». Según el productor, Allen se encuentra escribiendo sus memorias y está inmerso en la escritura de otro proyecto.

Por otro lado, la esposa de Allen, Soon-Yi Previn, ha roto su silencio para defender a su marido. Aquella niña coreana que formaba parte de la prole de Mia Farrow -catorce hijos, entre biológicos y adoptados- tiene 47 años y lleva desde los 21 como compañera del director de 'Manhattan', una relación que sorprendió al mundo, pero que se ha demostrado duradera. Juntos han adoptado dos niñas que hoy tienen 19 y 18 años.

LA FRASE Soon-Yi Previn Esposa de Woody Allen «Mia Farrow se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha paseado a Dylan como a una víctima»

La hija de Farrow y el compositor André Previn, a través de la revista 'New York Magazine', defiende a su marido y condena a Mia Farrow. «Lo que ha ocurrido con Woody es muy triste, muy injusto. Mia se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha paseado a Dylan como a una víctima. Y toda una nueva generación está escuchando hablar sobre esto cuando no deberían», lamenta Soon-Yi, que sigue los pasos de Moses Farrow, hijo también de la actriz, que rompió su silencio para retratar a su madre como una mujer cruel y manipuladora, que había inculcado a sus vástagos el odio al cineasta.

Soon-Yi fue adoptada con seis años y salvada de una infancia de pesadilla vagando por las calles de Seúl. La pequeña encontró comodidades que desconocía, pero no el amor de una madre. En la extensísima entrevista, Soon-Yi da detalladas muestras del carácter de Mia Farrow. Como cuando dejaba a su hijos solos toda la noche. O la primera vez que la bañó en un hotel de Seúl: la niña jamás había visto una bañera, y su nueva madre la lanzó al agua sin ninguna consideración. Ella y sus hermanos adoptivos realizaban labores domésticas como barrer, lavar los platos y planchar. Los juegos con bloques de madera para aprender el abecedario siempre acababan violentamente. «Si no acertaba, a veces me los tiraba a mí o los lanzaba al suelo. ¿Quién podía aprender bajo esa presión?».

El propio Allen también interviene en la entrevista. «Soy un paria», confiesa. «La gente cree que yo era el padre de Soon-Yi, que la violé y me casé con mi hija menor retrasada».