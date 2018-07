JARDINES SOÑADOS

La sala de exposiciones del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que suele mostrar obra de pintores cualitativamente muy dispares, queda bastante trasmano. Sin embargo, la paseata que conlleva el ir visitarlas queda compensada por las atenciones que en ella dispensan. Mari Carmen Ruiz 'Más', logroñesa afincada en Madrid, dedicada a la enseñanza del arte y la confección de joyas, expone allí acuarelas, que denotan una plausible progresión.

En la acuarela se prescinde del blanco (lo da el papel) y del negro (lo da la mezcla de siena tostada con azul de Prusia). El cromatismo se logra con superposiciones y yuxtaposiciones. Y el agua utilizada..., cuanto más clara, mejor. Ignoro si D.ª Mari Carmen se sujeta a esos preceptos, pero no me extrañaría que en alguna ocasión hubiera diluido los pigmentos en el agua del búcaro que contuvo las flores, para que el papel guardase el espíritu de las mismas. En sus obras subyace el intento de recrear el sin porqué de las flores, la belleza («emoción singular, misterio hermoso» que hubiera dicho el maestro Borges). La aparente sencillez de lo expuesto -no confundir con simplicidad- nada agota, todo propone.

Las flores son un tema muy socorrido en pintura. Permiten un enfoque figurativo que camufla errores de técnica y, dada la variedad de las mismas, hasta la invención de nuevas especies sin que nadie lo perciba. Empero, las flores bien pintadas tienen que 'oler', trasminar. Pero no en la pituitaria, sino en la memoria. Han de ser tanto un trampantojo para el insecto como un dulce aguijón para el recuerdo. Y tener una cualidad antinatural: ser inmarcesibles.

A los paisajes incluidos en la muestra, que habrán bullido cariciosa y melancólicamente en la memoria de la artista, la sobriedad compositiva no les resta ápice de encanto.

En suma, obras ejecutadas por mano de persona nostálgica, que disfruta de la naturaleza, para cuyo entendimiento no hacen falta sesudas lucubraciones, al propiciar esas complicidades de las que gusta el espectador. A unos les evocará los primeros jarrones impresionistas; a otros les permitirá recordar significativos ramos que ofrecieron en su vida; a terceros, el jardín de casa o la huerta del pueblo. Yo las situaría en alguno de los escenarios de 'Desayuno en Thyffany´s'.

Con sensibilidad y buen gusto se nace; el oficio se adquiere. La pintora está dotada de los primeros; para perfeccionar el tercero, tiempo tiene. Será arduo. La meta está en que la representación trascienda lo representado. Persevere. De sobra sabe que juega con desventaja respecto a los artistas 'modennos' o abstractos. Estos pueden dar repollo por rosa, o ponerle un ramillete (o una vela) a santa Rita de Casia y que surta efecto. Ella no.

Ya que de flores tratamos, sería desafección por mi parte no enviar sendos bouquets florales a Teresa Lázaro y a Ana Bañuelos, fieles amigas de la artista. Y a la artista misma, pero con un tan redundante como cordial mensajito: Postergue las otras técnicas utilizadas. La de la acuarela es distinta.