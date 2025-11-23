La logroñesa que no quiso ser reina

J. Sainz Logroño Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Cuando Isabel II fue destronada por la Revolución de 1868, Espartero recibió el ofrecimiento de la Corona de España. La ciudadanía y buena parte de la prensa liberal reclamaban como rey al viejo general. Desde su retiro en Logroño, dedicado a cultivar berzas y flores –como escribiría Karl Marx–, dudaba si juntar fuerzas para volver a la política y desempeñar semejante papelón. Y como siempre que tenía que tomar una decisión importante, su esposa fue determinante: declinaron la oferta. Jacinta, su 'querida Chiquita' –afirma Marcelino Izquierdo Vozmediano–, «sabía que tan solo dos o tres disgustos en Madrid acabarían con la vida de su amado Baldomero».

'La duquesa que pudo reinar. Jacinta Martínez de Sicilia, la mujer que hizo grande al general Espartero' (Siníndice), obra del escritor y periodista riojano, es la primera biografía de esta logroñesa ilustre pero no suficientemente reconocida hasta ahora, otro caso más –lamenta el autor– de «mujer ninguneada en la historia». Como consorte fue princesa de Vergara, duquesa de la Victoria y de Morella, condesa de Luchana y vizcondesa de Banderas. Pero si no fue reina de España fue, según su biógrafo, simple y llanamente porque ella no quiso.

Este libro viene a hacerle justicia, no solo con un exhaustivo trabajo de investigación sobre su vida, sino poniendo de relevancia la importancia histórica, crucial en el siglo XIX, de la influencia que ejerció sobre su esposo, hasta el punto de corregir un trasnochado aforismo y sentenciar que «detrás de una gran mujer creció un hombre que llegó a ser grande».

«La aristócrata logroñesa se convirtió en el mayor activo político de su marido al frente de la nación», afirma Izquierdo

Para atestiguarlo, Izquierdo cita al historiador canadiense Adrian Schubert, autor de 'Espartero, el Pacificador' (Galaxia Gutenberg, 2018), la mayor autoridad internacional sobre el personaje y prologuista ahora del riojano: «La protagonista aquí es Jacinta Martínez de Sicilia –escribe sin ambages el hispanista–. Llegó a tener un papel importante en la carrera de Espartero y, lo que es aún más significativo, era ampliamente conocida por ello. También fue una mujer impresionante por derecho propio: culta, con ideas propias, de lengua mordaz y afilada, bien conectada, que pasó de una educación provinciana en Logroño a desenvolverse en los círculos sociales y políticos más elevados».

Ampliar Baldomero Espartero (fotografiado por Jean Laurent) y Jacinta Martínez de Sicilia. COLECCIÓN VIVANCO

El propio Schubert, catedrático emérito de la Universidad York de Toronto, reconoció en su día haber dejado pendiente «por falta de fuentes» la biografía de Martínez de Sicilia o, al menos, que la de Espartero hubiera sido doble. Aquellas palabras significaron un reto para Izquierdo, que, entre su prolífica actividad literaria y periodística, lleva décadas dedicado a la investigación y divulgación histórica. Así que recogió el guante y, tras cuatro años, publica ahora el resultado de un trabajo que viene a engrandecer la figura de aquella, ya también para él, 'querida Chiquita'.

«Mi querida Chiquita»

«Mi querida Chiquita. Salí hoy desde Lerma bastante débil por la marcha que hice a caballo. Tras leer tu misiva me siento con muchas fuerzas. (...) Ya sabes que te adora tu Baldomero». 'Mi querida Chiquita' era la fórmula afectuosa en que Espartero se refería a su mujer en las muchas cartas que le escribía durante sus campañas militares y quién sabe si también en el trato diario. Desafortunadamente apenas se conservan cartas de ella. Había una considerable diferencia de edad entre ambos pero ella siempre representó un juicioso ascendiente para él.

Baldomero Espartero (Granátula, Ciudad Real, 1793-Logroño, 1879) y Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz (Logroño, 1811-1878) se conocieron hacia 1826 en algún lugar de Navarra que no se ha podido concretar estando él destinado en Pamplona como brigadier tras su etapa en Sudamérica. «Pese a la diferencia de edad –sostiene Izquierdo–, surgió el flechazo».

Se casaron al año siguiente en Logroño, en la entonces iglesia colegial de La Redonda, siendo él un prometedor militar de treinta y cuatro años y ella, con tan solo dieciséis, «huérfana de dos familias adineradas y heredera de una ingente fortuna». Izquierdo no descarta que hubiera amor en un enlace que más parecía matrimonio de conveniencia, pero que a la postre resultaría provechoso para ambos. El transcurso del tiempo, aquel convulso siglo XIX español, lo corroboró, con vaivenes que llevaron a la pareja a capear siempre unida cualquiera de los altibajos que les deparó el destino: desde hacerse cargo de la regencia del Reino hasta tener que huir al exilio en Londres o, finalmente, retirarse más o menos definitivamente a Logroño.

En esta capital de provincia, desde el regreso de su flamante viaje de bodas en París hasta el final de sus días, la residencia familiar fue «la casa-palacio del mayorazgo heredado por Jacinta, un precioso edificio del siglo XVIII, que en la actualidad acoge el Museo de La Rioja», además de la finca de La Fombera, cercana al barrio de Varea, donde Espartero podía ser Baldomero a secas. Pero fueron muchas sus idas y venidas en los más de cincuenta años que convivieron.

En ese tiempo, el brigadier ascendió a general del bando isabelino en la I Guerra Carlista e incluso a héroe nacional tras la decisiva batalla de Luchana (1836) y a grande de España por el Abrazo de Vergara (1839), siempre aconsejado en la distancia por su esposa, que también financiaba sus campañas militares.

«Y no solo eso, Jacinta incluso hizo de espía para Espartero en varias ocasiones», asegura el historiador: «Con la excusa de tomar baños termales en los Pirineos, viajó a Bayona y ejerció una solapada labor de espionaje. Su misión consistía en manipular a los líderes carlistas para que la paz llegara cuanto antes».

También supo moverse Jacinta en la resbaladiza corte madrileña y en el frío exilio londinense. Primero pasó de ser «estrecha amiga» de la reina madre María Cristina a «enemiga irreconciliable» y, a la caída de esta, ascendió a primera dama durante la Regencia de Espartero (1841-1843). Según su biógrafo, «en el palacio de Buenavista, sede de la presidencia del Gobierno, la aristócrata logroñesa se convirtió en el mayor activo político de su marido al frente de la nación, más que cualquiera de sus ministros». Y durante el exilio (1843-1848), «además de que su casa en Regent's Park era frecuentada por personalidades como el duque de Wellington, llegó a tener el rarísimo honor de sentarse en el palacio de Windsor a la derecha de la reina Victoria».

Después de cuatro años de destierro, regresaron Baldomero y Jacinta a Logroño «con la promesa de no entrometerse en política y de dedicarse a sus negocios». Sin embargo, todavía tendrían que afrontar muchas otras encrucijadas del siglo. Y aún así, recuerda Izquierdo «mientras él cultivaba 'sus berzas y sus flores', ella se volcaba en la filantropía, apostando sobre todo por la educación de la mujer y la ayuda a los más necesitados». Para Jacinta, esa fue corona suficiente.

Reporta un error