Nadie es perfecto
Martes, 25 de noviembre 2025, 09:48
La Filmoteca Rafael Azcona despide el ciclo 'La última leyenda, Clint Eastwood' con la proyección de 'Medianoche en el jardín del bien y del ... mal' (1997), una densa y cadenciosa obra sobre la soberbia y desfachatez humana que se podrá ver hoy a las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.
De cara a la galería, el actor/director venía de poner en el mercado 'Poder absoluto' (1996), una pieza más combativa y correosa de lo que cabía esperar de un cineasta que cuando abordaba proyectos vinculados al cine comercial manejaba temas controlados y de riguroso orden estructural. Sin embargo, Eastwood se mantuvo fiel a cierto talante incómodo y ofreció una imagen correosa de la política y aprovechó para sacudir algún que otro derechazo muy consustancial a su cine.
La película de hoy está inspirada en la novela homónima del escritor John Berendt cuyo corpus dramático a Clint no le atraía lo más mínimo. Pero el guion de John Lee Hancock, con el que había colaborado en 'Un mundo perfecto', y la propia investigación que Eastwood hizo sobre el terreno en la ciudad sureña de Savannah, donde se sitúa la acción, le animaron a rodar una producción ambivalente.
La película se podía leer en clave popular, dentro de un rango taquillero, o en términos artísticos como una ocasión autoral y así articular su modo clásico para diseccionar con irónica meticulosidad el ambiente pomposo y engreído de una urbe muy especial.
John Kelso (John Cusack) es un periodista enviado a Savannah para captar la suntuosidad de la fiesta que organiza el excéntrico y acaudalado Jim Williams (Kevin Spacey). El cronista queda fascinado pero el asesinato de un chapero a manos del millonario enturbia la situación y Kelso abre una investigación personal que le lleva a indagar en el tejido social.
Dividida en dos partes con distintos enfoques y tratamientos. La primera es retratista e introspectiva, de trazo elegante, como si se tratara de una extensión del fabuloso mundo Gatsby, entre el toque decorativo y la descripción de personajes de variado pelaje. El segundo bloque, ya en clave de thriller, es carcelario y procesal y en él salen a relucir los prejuicios de un vecindario ostentoso y ocioso pero ruin.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión