Nadie es perfecto

La Filmoteca Rafael Azcona despide el ciclo 'La última leyenda, Clint Eastwood' con la proyección de 'Medianoche en el jardín del bien y del ... mal' (1997), una densa y cadenciosa obra sobre la soberbia y desfachatez humana que se podrá ver hoy a las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

De cara a la galería, el actor/director venía de poner en el mercado 'Poder absoluto' (1996), una pieza más combativa y correosa de lo que cabía esperar de un cineasta que cuando abordaba proyectos vinculados al cine comercial manejaba temas controlados y de riguroso orden estructural. Sin embargo, Eastwood se mantuvo fiel a cierto talante incómodo y ofreció una imagen correosa de la política y aprovechó para sacudir algún que otro derechazo muy consustancial a su cine.

La película de hoy está inspirada en la novela homónima del escritor John Berendt cuyo corpus dramático a Clint no le atraía lo más mínimo. Pero el guion de John Lee Hancock, con el que había colaborado en 'Un mundo perfecto', y la propia investigación que Eastwood hizo sobre el terreno en la ciudad sureña de Savannah, donde se sitúa la acción, le animaron a rodar una producción ambivalente.

La película se podía leer en clave popular, dentro de un rango taquillero, o en términos artísticos como una ocasión autoral y así articular su modo clásico para diseccionar con irónica meticulosidad el ambiente pomposo y engreído de una urbe muy especial.

John Kelso (John Cusack) es un periodista enviado a Savannah para captar la suntuosidad de la fiesta que organiza el excéntrico y acaudalado Jim Williams (Kevin Spacey). El cronista queda fascinado pero el asesinato de un chapero a manos del millonario enturbia la situación y Kelso abre una investigación personal que le lleva a indagar en el tejido social.

Dividida en dos partes con distintos enfoques y tratamientos. La primera es retratista e introspectiva, de trazo elegante, como si se tratara de una extensión del fabuloso mundo Gatsby, entre el toque decorativo y la descripción de personajes de variado pelaje. El segundo bloque, ya en clave de thriller, es carcelario y procesal y en él salen a relucir los prejuicios de un vecindario ostentoso y ocioso pero ruin.