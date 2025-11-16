Lares, manes y pilates

Hace tiempo que bajé a Picasso de mi particular altar pagano. No su obra: el Guernica –por desgracia en este mundo permanentemente en llamas– siempre ... me acompaña de una manera u otra, y un dibujo suyo ocupa la pared principal del salón de casa, una lámina de la Suite Vollard en la que hombre y mujer hacen una ofrenda a una deidad doméstica. Pero a él, cuyo retrato estuvo muchos años en el cuarto de los libros, lo descolgué cuando me harté de su cara de huevo.

Pablo Ruiz se me atraganta por misógino y, admirándolo como artista, me cabrea y se me atraganta aún más por traidor. Quizás por eso se me hizo bola 'El barbero de Picasso', pero no. Puede que yo esperara una emoción como la de 'El cartero de Neruda' –otro que tal, mi poeta del 'Canto general' y otros poemas de amor y canciones desesperadas... un cabrón que confesó haber vivido y haber violado–, pero en ningún momento hubo magia que hiciera desaparecer aquella carota de huevo.

Menos iconoclasta, en torno al aura de genio de vanguardia comprometido con la causa republicana, Borja Ortiz de Gondra compone un retrato del personaje que lo humaniza, pero desde la benevolencia. En tono de comedia amable, su Picasso parece un machista simpático –si esto es posible–, un ególatra gracioso, un caprichoso cómico, una eminencia en calzones.

Y eso que no empieza mal el cuento: un tipo, que podía ser cualquiera pero no lo es, entra a cortarse el pelo y termina haciéndose amigo del barbero porque ambos son exiliados por igual y por igual españoles varados en un país que nunca será el suyo desterrados de otro que ya tampoco. Pero el drama se atora en la caricatura picassiana y termina en charlotada de bombero torero con cabra de por medio sin tan siquiera ser cubista. Es más costumbrismo aburrido que no llega a transmitir la nostalgia que pretende ni a conmover como 'el cartero' aquel, por más que el siempre entusiasta Pepe Viyuela, Antonio Molero y compañía se esmeren como camaradas dignos de mejor causa.

Después de esa decepción –otra más–, no descarto que el hueco que quedó al retirar la foto de Picasso termine ocupándolo algún fantasma. A fin de cuentas, los fantasmas, los de nuestros padres, los fantasmas que un día serán nuestros hijos y, por descontado, los fantasmas que ya somos nosotros mismos, nos conforman como seres de memoria. Fantasmas como los protagonistas de 'Las apariciones', una obra loquísima imposible de explicar en un párrafo pero capaz de hacer algo hermoso y extraordinario: teatro. Fernando Delgado-Hierro y Pablo Chaves me llevaron a reír y llorar en su viaje a ninguna parte por todas partes. A fin de cuentas, un viaje al hogar, aquí donde hacer una ofrenda a lares, manes y –por decir la tontería– a pilates.