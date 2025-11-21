LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Familia en llamas y otras películas

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:06

Cuando la mentira entra por la puerta la verdad salta por la ventana. No hay ficción más obscena que esto que aceptamos como realidad, no ... hay mayor falsedad que la actualidad manipulada para convertirla en historia oficial, no hay hechos ciertos, ya no, solo hechos alternativos. Por ejemplo, todo un presidente Trump puede desacreditar e insultar a una periodista por hacerle una pregunta incómoda y no pasa nada. Un fiscal general del Estado puede ser condenado por un bulo y no pasa nada. ¿Por qué entonces no habríamos de engañarnos entre nosotros? ¿Por qué no incluso engañarnos a nosotros mismos y creer nuestras propias fantasías? Visto así, entrar al teatro, el templo de los cuentos inventados, es un bálsamo para la conciencia, un refugio donde parapetarse y resistir a tanta infamia. Hay quien lo llama relato, yo lo llamo película.

