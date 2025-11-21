Familia en llamas y otras películas

Cuando la mentira entra por la puerta la verdad salta por la ventana. No hay ficción más obscena que esto que aceptamos como realidad, no ... hay mayor falsedad que la actualidad manipulada para convertirla en historia oficial, no hay hechos ciertos, ya no, solo hechos alternativos. Por ejemplo, todo un presidente Trump puede desacreditar e insultar a una periodista por hacerle una pregunta incómoda y no pasa nada. Un fiscal general del Estado puede ser condenado por un bulo y no pasa nada. ¿Por qué entonces no habríamos de engañarnos entre nosotros? ¿Por qué no incluso engañarnos a nosotros mismos y creer nuestras propias fantasías? Visto así, entrar al teatro, el templo de los cuentos inventados, es un bálsamo para la conciencia, un refugio donde parapetarse y resistir a tanta infamia. Hay quien lo llama relato, yo lo llamo película.

Toda familia esconde demonios en el jardín y teme que, tarde o temprano, los fantasmas regresen de la tumba. Los de 'Vulcano' son los demonios de una mentira compartida por interés –algo capaz de unir más que los lazos de sangre– y los fantasmas de una verdad secreta. A ambos los invocan Victoria Szpunberg y Andrea Jiménez, dramaturga y directora, que firman un interesante trabajo de escritura y puesta en escena retroalimentadas en creatividad formal y profundidad. Un drama familiar con suspense que reflexiona sobre el modo en que narramos el dolor tratando de matar el dolor –también la culpa–, adulterando así la memoria. Un versión doméstica de cómo se gesta una verdad conveniente frente a la verdad verdad.

La historia gira en torno al trauma sufrido por un obrero jubilado (un Vulcano moderno) y sus dos hijos, supervivientes de un incendio en el que Alba, la vecina a la que, mejor que peor, cuidaban entre todos, muere entre las llamas. El humo todavía no ha terminado de disiparse cuando dos periodistas empeñados en reinventar el viejo género del morbo televisivo hacen que unos y otros se den de bruces con la cruda realidad.

El uso –una vez más– de la videocámara, un recurso que si no rompe los límites del hecho escénico subraya sus estrecheces, va desde primeros planos, demasiado evidentes, a proyecciones de gran belleza inspirada en las texturas pictóricas de Velázquez y su hipnótica 'fragua'. Lo primero distrae, lo segundo resulta fascinante. Y, entre tanto efecto técnico, actores y actrices desempeñan un trabajo sincero, creíble y de franca emotividad.

El atronador clímax del incendio y el conmovedor epílogo, tarareando torpemente ¿Someone like you?, son también dos caras de ese volcán, dos formas de teatro, dos maneras de contar, dos relatos... Dos películas diferentes, pero un mismo sufrimiento. La verdad, que solo es una, pero duele como si fueran mil.