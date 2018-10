Investigar y combatir la psoriasis Jovenes afectados de psoriaris se bañan en la playa. :: CLAUDIA DAUT Alrededor de un millón de personas padecen la enfermedad en España y la probabilidad de sufrirla si uno de los progenitores la tiene es del 10% | El lunes se celebró el Día Mundial de la Psoriasis, una de las enfermedades de la piel más frecuentes MIGUEL AIZPÚN Martes, 30 octubre 2018, 19:46

logroño. La psoriasis es una enfermedad crónica de origen desconocido -aunque sí existe una carga genética- y una de las dolencias de la piel más frecuentes. Es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de unas lesiones eritematodescamativas, en forma de placas y localizadas preferentemente en las zonas de extensión de brazos y piernas (codos y rodillas) y cuero cabelludo. Es una dolencia muy variable en su duración y extensión. No es contagiosa.

La prevalencia es de aproximadamente un 1,4 % de la población, lo que representa alrededor de un millón de personas afectadas en nuestro país.

Es importante conocer que existen factores desencadenantes de esta enfermedad como los traumatismos que se producen sobre la piel; la situación de estrés; determinadas infecciones, sobre todo faringoamigdaláceas y respiratorias; factores hormonales, sobre todo pubertad e inicio de menopausia, observándose, por el contrario, mejoría durante el embarazo; y también algunos medicamentos que favorecen los brotes de psoriasis.

El protagonismo de esta afección está más que justificado. Al elevado número de afectados, se añade la imbricación psicológica, con repercusiones notables sobre las relaciones sociales y familiares, particularmente sobre la vida en pareja.

Aunque se ha avanzado mucho en su conocimiento, la psoriasis sigue constituyendo un campo de investigación apasionante. Todavía es una enfermedad crónica, sin cura definitiva, donde los tratamientos médicos se limitan a frenar el proceso de avance, hacer más llevaderos los síntomas y lograr cada vez periodos más largos de remisión. Por otra parte, la variada localización y los diversos tipos de psoriasis, sin olvidar la propia actitud de los pacientes, hacen que resulte imprescindible una singularización en los tratamientos. En los últimos años se han producido grandes avances en el tratamiento con los llamados «biológicos» y estamos controlando la enfermedad con remisiones de las lesiones cada vez con periodos más largos y aportando mejor calidad de vida a los pacientes.

Primero, el diagnóstico

El diagnóstico para el dermatólogo no presenta problema; conoce perfectamente esta enfermedad. Pero es importante estudiar cada caso ya que existen diferentes formas clínicas, no es igual una forma guttata que una forma en placas; hay diferentes localizaciones, no se trata igual un psoriasis de cuero cabelludo, de uñas o palmo-plantar; diferentes grados de afectación, no es igual una forma moderada que una forma severa, etc. La psoriasis no sólo es cuestión de piel, posee un importante impacto psicológico y social en los pacientes.

Según un estudio, el 84,4% de los encuestados reconoce que esta enfermedad afecta a su vida de pareja y a sus relaciones sociales y el 43,5% manifiesta que, independientemente de dónde tuviera las lesiones, han repercutido de forma negativa en su sexualidad. El paciente se siente indefenso, tiene sentimientos negativos hacia él mismo y preocupación por el rechazo del entorno.

«Muchos evitan asistir a actos sociales o dejan de ir a la playa, al gimnasio... Se ven mal y sienten que los demás los ven igual».

A esta variedad de tipologías y de localizaciones se corresponde otra variadísima gama de reacciones por parte de los pacientes. Hay desde quienes tratan de ocultar la enfermedad hasta los que se destruyen psicológicamente. Todo ello exige una especial dedicación por parte del dermatólogo, que incluye el diálogo y el apoyo moral al paciente, orientándole hacia una atención especializada en los casos que se intuyen graves. Y es que las lesiones psicológicas provocadas por la psoriasis vienen a ser, en ocasiones, más graves que las propias escamas en la piel.