'Invertebrados' propone «tomar posición frente al aplanamiento del mundo» Logroño acogerá este fin de semana las IV Jornadas de Pensamiento Crítico sobre Estética, Cultura y Arte

J. Sainz Logroño Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:42

'Lo situado como metodología y posicionamiento político y creativo' es el tema sobre el que girarán las IV Jornadas de Pensamiento Crítico sobre Estética, Cultura y Arte Contemporáneo 'Invertebrados', que van a celebrarse en Logroño del 14 al 16 de noviembre. Como se explica en su manifiesto: «Tomar posición frente al aplanamiento del mundo».

Las jornadas «indagarán en cómo los contextos, las condiciones materiales y las experiencias concretas atraviesan la producción artística y la investigación contemporánea». «No se trata solo de revisar métodos en abstracto, sino de pensar desde los lugares y las prácticas donde se investiga», afirman.

Esta iniciativa, que cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de Logroño y la Esdir, está coordinada por Manuel Padín, Martina Szajowicz y Arturo Batanero, con la ayuda de Carmen Montiel Cervantes y Juan Martín Fernández. Su propósito es consolidar Logroño como «referente en pensamiento crítico contemporáneo» y seguir tejiendo redes con centros y agentes culturales y con espacios educativos y de investigación, así como con iniciativas ciudadanas y proyectos culturales del entorno».

La programación reúne a jóvenes artistas e investigadores en torno a cuestiones como patrimonio y colonialismo

La programación reunirá a jóvenes artistas e investigadores que abordarán cuestiones de actualidad, desde el patrimonio natural y el colonialismo hasta las problemáticas de urbanismo y tecnificación que moldean nuestras ciudades y modos de vida. También se explorará la relación entre territorio, patrimonio, paisaje y poder, «atendiendo a los procesos de extractivismo y ruina que marcan nuestro presente, y la necesidad de pensar redes e infraestructuras que funcionen como sistemas de cuidado y resistencia».

Entre los participantes figuran: Sergio Monje y Yuji Kawashima, Johan Silvy-Leligois, Alba López-Davalillo, Tania Hernández, Raúl Silva, Paula Leu, Paula Eslava y Carmen Martín-Luquero. Los escenarios de sus charlas serán la Esdir, la Biblioteca Rafael Azcona y la galería de arte La Lonja, que acogerá el cierre.