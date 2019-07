«Me interesa lo que se me va de las manos, no generar imagen de marca» Suso33, ayer en la ESDIR en la presentación de CamprovinArte. :: d. uriel Suso33 | Artista urbano El reconocido artista del 'street art' participa estos días en CamprovinArte con sutiles intervenciones que hablan de la memoria del tiempo ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Miércoles, 24 julio 2019, 07:51

Desde que llegó a Camprovín, hace tres días, Suso33 aprovecha las primeras horas de la mañana para pintar a 'la fresca'. Deambula por el pueblo hasta dar con lugares que le transmiten y le cuentan historias. «Es como cuando ves formas en las nubes, no es algo explícito ni un discurso cerrado, es más una sensación o una emoción». Y allí, ante un muro o una pared erosionados por el tiempo, parasitados por hongos o cautivados por la luz encuentra sus lienzos. «Tardo más en llegar, mirar y pensar que en la ejecución en sí, que es mínima», dice. Con apenas unos toques de pintura el artista puebla estos espacios con sus reconocibles figuras antropomorfas que parecen emerger de la piedra y del agua. Es lo él llama escenografías vivas.

Suso33 (Madrid, 1973) participa estos días en el CamprovinArte como artista invitado, un festival que busca insuflar vida y actividad a este pequeño municipio riojano a través del 'street art'. «Me pareció muy interesante esta dicotomía de arte urbano/arte rural y su temática encaja bastante con el desarrollo de mi trabajo, basado en las presencias y las ausencias, en la soledad. La memoria del paso del tiempo, los rincones donde emular o rememorar lo que ha ocurrido en esos lugares a mí me dan mucho juego para investigar».

La experimentación es una constante en su trayectoria, que arrancó en los años 80 como graffitero y con aquella mancha que popularizó como 'la plasta'. Ha paseado sus aerosoles por incontables exposiciones nacionales e internacionales; ha realizado más de 50 escenografías para instituciones como el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional o la Pasarela Cibeles; firma no sólo murales sino vídeos, acciones performativas e intervenciones escénicas, y acaba de estrenarse con el comisariado. «Me gusta experimentar, jugar y cuando ya lo he conseguido me aburro y, en lugar de rentabilizarlo, me voy a otra cosa. Me interesa mucho lo que se me va de las manos y no tirar del piloto automático y generar imagen de marca».

Vínculo con La Rioja

La obra de Suso33 se puede ver en Logroño, Pradejón, Calahorra y, ahora, en Camprovín. «Tengo un especial vínculo con La Rioja y no sé la razón -reconoce-. Llevo viniendo un montón de años y tengo muy buena relación con personas de aquí. Es un lugar que lo disfruto, lo vivo y me puedo desarrollar muy bien en varios proyectos».

Más fuerte aún es su vínculo con la danza, cuyo movimiento parece trasladar a sus trazos con los aerosoles. Nos confiesa que «de pequeño quería ser bailarina pero no me dejaron, porque por lo visto estaba mal que un niño fuera bailarina. Incluso gané varios campeonatos de baile, pero hace ya muchos años de eso». Tampoco consiguió entrar en las aulas Bellas Artes, así que optó por pintar en la calle. Hoy es una de las figuras más reconocidas del arte urbano español.