Un 28 de diciembre de 1997 Diario LA RIOJA anunció que la NASA planeaba construir una lanzadera en Agoncillo. La noticia iba a toda página, y al texto lo acompañaban un mapa de la obra y el gráfico de un transbordador espacial. Un año antes, otro 28 de diciembre, este mismo periódico relataba la polémica suscitada por una broma del Logroñés. Fernando Alonso, vicepresidente del Club, había anunciado los flamantes fichajes de Baggio y Lentini en el mercado de invierno, y aseguraba que los italianos eran ya dos nuevos blanquirrojos. Entonces se formó la gozadera, porque la inocentada tuvo repercusión nacional. Gol en Las Gaunas.

Esta castiza costumbre no se ha extinguido del todo pero ha cambiado de lugar; la prensa tradicional ya no sorprende con noticias estrafalarias, y las viejas inocentadas han quedado relegadas a los periódicos deportivos, a los diarios digitales y a los grupos de whatsapp, que durante estas semanas se convierten en algo parecido al noveno infierno de Dante. Hay que responder «jajaja» a todo y silenciar. Silenciar es una cosa extraordinaria.

Pero la actualidad nos regala inocentadas a cada rato porque, igual que Larra dijo en su día lo de «todo el año es carnaval», ahora todo el año estamos en campaña electoral y eso significa que, de algún modo, todo el año es 28 de diciembre. Vivimos en una burla, aunque aún queda gente sensata para desvelar la broma; lo hizo el famoso Mosso: «¡La República no existe, idiota!». Siempre tendremos la duda de cuándo decir a los niños que los Reyes sean los padres. Hay días en los que vuelvo a la redacción tras cubrir las ruedas de prensa y pido a mis compañeros que me miren en la espalda a ver si me han colgado un monigote. Se ríen de nosotros, como el ministro Marlaksa al que tuvimos que seguir durante toda una mañana con los trípodes, los cables y los micrófonos para que, al cabo de tres horas, nos dijeran que «el ministro no dará declaraciones». Hace semanas fui a la presentación de un evento cultural. Cuando pregunté por el presupuesto, varios comparecientes miraron al techo, otros se rascaron nerviosamente la nuca y alguno se quedó muy absorto contemplando sus zapatos. Sólo faltó que empezaran a silbar.