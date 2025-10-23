LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Protagonistas de la comedia 'Inmaduros'. PROMOCIONAL

La comedia 'Inmaduros' llega este sábado al teatro Ideal de Calahorra con Carlos Sobera

Este viernes tendrá lugar el concierto 'Jóvenes promesas' y el domingo la función musical 'Por las calles de Madrid'

Sanda Sainz

calahorra.

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:06

Comenta

El programa del teatro Ideal de Calahorra incluye este viernes el concierto 'Jóvenes promesas' de Juventudes Musicales que tiene como objetivo dar visibilidad a las nuevas generaciones de música clásica. Comenzará a las 20.30 horas.

Martina Moliner, violinista riojana; María Itúrbide, flautista navarra; Sofía Huerta, pianista vasca; y Josep Benlloch, trompetista valenciano, serán los encargados de mostrar su virtuosismo. Estará acompañados por el pianista Héctor Francés.

El sábado, a las 20.00 horas, se representará la comedia 'Inmaduros', protagonizada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arinanna Aragón. Está dirigida por Juan Luis Iborra y sus autores son Juan Vera y Daniel Cúparo. En fiestas de San Mateo de Logroño llenó en dos fechas el Teatro Bretón. Narra la historia de dos amigos diferentes entre sí e inmaduros que protagonizan situaciones divertidas, propias del teatro del absurdo y del vodevil, interactuando con cuatro mujeres reales y una virtual.

Para finalizar la semana, el grupo teatral Candilejas de Autol pondrá en escena el domingo, a las 19.30 horas, la función de teatro musical 'Por las calles de Madrid', dirigida por Juan José Ezquerro Puerta. También intervendrá la Asociación de baile flamenco de Autol Maybe. El espectáculo será benéfico a favor de Cáritas Interparroquial de Calahorra y el público podrá disfrutar con un recorrido por las calles del Madrid más castizo con personales típicos de la zarzuela, la revista, el chotis y el cuplé, con temas conocidos.

Cada uno de estos tres eventos tendrá una duración aproximada de noventa minutos.

