LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional

El estudio logroñés Perspectiva Moma gana el Premio Nacional de Diseño Interior DIN25

La Rioja

Logroño

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:31

Comenta

El estudio Perspectiva Moma, con sede en Logroño, ha recibido el Premio Nacional de Diseño Interior DIN25 en la categoría de oficinas gracias a su proyecto «Oficinas Celebona».

El jurado del CDICV ha destacado su enfoque humano y contemporáneo en la creación de espacios de trabajo que favorecen el bienestar y la conexión con el entorno.

El proyecto se ubica en un edificio de 1935, en la esquina de las calles Bretón de los Herreros y San Agustín de Logroño. La intervención reinterpreta su arquitectura original desde el respeto al patrimonio y la sostenibilidad.

Incluye un jardín privado de 40 m² que refuerza la relación entre interior y exterior, y se organiza en torno a tres pieles que estructuran el espacio: la fachada restaurada, una celosía de roble y un panelado interior de madera.

Imagen principal - El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional
Imagen secundaria 1 - El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional
Imagen secundaria 2 - El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional

Luz, materialidad y memoria

Los forjados originales de madera en abanico inspiraron los techos de lamas negras que definen el carácter del conjunto. La iluminación, diseñada con precisión, genera atmósferas adaptadas a cada zona de trabajo.

«Queríamos que el espacio hablara de la marca, pero también de la historia del lugar», explican desde el estudio, fundado por Mónica Comunión y María Jadraque.

Perspectiva Moma es un estudio especializado en proyectos residenciales, comerciales y corporativos; sus creadoras apuestan por un enfoque «emocional, funcional y sostenible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  4. 4 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  5. 5 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  8. 8

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  9. 9 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  10. 10

    El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional

El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional