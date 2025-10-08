El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional El estudio logroñés Perspectiva Moma gana el Premio Nacional de Diseño Interior DIN25

El estudio Perspectiva Moma, con sede en Logroño, ha recibido el Premio Nacional de Diseño Interior DIN25 en la categoría de oficinas gracias a su proyecto «Oficinas Celebona».

El jurado del CDICV ha destacado su enfoque humano y contemporáneo en la creación de espacios de trabajo que favorecen el bienestar y la conexión con el entorno.

El proyecto se ubica en un edificio de 1935, en la esquina de las calles Bretón de los Herreros y San Agustín de Logroño. La intervención reinterpreta su arquitectura original desde el respeto al patrimonio y la sostenibilidad.

Incluye un jardín privado de 40 m² que refuerza la relación entre interior y exterior, y se organiza en torno a tres pieles que estructuran el espacio: la fachada restaurada, una celosía de roble y un panelado interior de madera.

Luz, materialidad y memoria

Los forjados originales de madera en abanico inspiraron los techos de lamas negras que definen el carácter del conjunto. La iluminación, diseñada con precisión, genera atmósferas adaptadas a cada zona de trabajo.

«Queríamos que el espacio hablara de la marca, pero también de la historia del lugar», explican desde el estudio, fundado por Mónica Comunión y María Jadraque.

Perspectiva Moma es un estudio especializado en proyectos residenciales, comerciales y corporativos; sus creadoras apuestan por un enfoque «emocional, funcional y sostenible».

