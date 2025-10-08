El increíble espacio en el centro de Logroño premiado con un galardón nacional
El estudio logroñés Perspectiva Moma gana el Premio Nacional de Diseño Interior DIN25
Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:31
El estudio Perspectiva Moma, con sede en Logroño, ha recibido el Premio Nacional de Diseño Interior DIN25 en la categoría de oficinas gracias a su proyecto «Oficinas Celebona».
El jurado del CDICV ha destacado su enfoque humano y contemporáneo en la creación de espacios de trabajo que favorecen el bienestar y la conexión con el entorno.
El proyecto se ubica en un edificio de 1935, en la esquina de las calles Bretón de los Herreros y San Agustín de Logroño. La intervención reinterpreta su arquitectura original desde el respeto al patrimonio y la sostenibilidad.
Incluye un jardín privado de 40 m² que refuerza la relación entre interior y exterior, y se organiza en torno a tres pieles que estructuran el espacio: la fachada restaurada, una celosía de roble y un panelado interior de madera.
Luz, materialidad y memoria
Los forjados originales de madera en abanico inspiraron los techos de lamas negras que definen el carácter del conjunto. La iluminación, diseñada con precisión, genera atmósferas adaptadas a cada zona de trabajo.
«Queríamos que el espacio hablara de la marca, pero también de la historia del lugar», explican desde el estudio, fundado por Mónica Comunión y María Jadraque.
Perspectiva Moma es un estudio especializado en proyectos residenciales, comerciales y corporativos; sus creadoras apuestan por un enfoque «emocional, funcional y sostenible».