«Es inaceptable que algunos políticos españoles consideren un ataque la labor de los periodistas» El presidente ejecutivo de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz. / E. U. El presidente de El Universal se felicita por la alianza forjada con Vocento a través de la primera edición de 'Futuro en Español' en México Juan Francisco Ealy Ortiz Presidente ejecutivo y del consejo de administración de El Universal MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ MÉXICO D. F. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:57

La propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de intervenir la libertad de expresión de los medios de comunicación españoles es «inaceptable». Así de contundente se expresa el presidente de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, pues «no es buena señal para las libertades» que «algunos» políticos españoles «consideren la labor periodística de escrutinio al poder como un ataque». Ealy Ortiz destaca en esta entrevista, además, la alianza sellada con Vocento a través de 'Futuro en Español', cuya primera edición en México se celebró el pasado martes, y manifiesta su disposición a «aprovechar esta colaboración mutua» para «fomentar la hermandad entre nuestras audiencias».

-Sólo Siria supera a México como el lugar más peligroso del mundo para ser periodista. Estamos hablando de más de cien periodistas asesinados desde el 2000. ¿El miedo puede conllevar la autocensura a la hora de ejercer la profesión? ¿Merece la pena asumir todos los riesgos cuando los redactores y los ejecutivos de los medios de su país se juegan la vida cada día?

-El miedo ha desencadenado la autocensura en medios de varias regiones de nuestro país, pero por fortuna muchos todavía, sobre todo en la capital del país, tenemos la fuerza para informar de lo que sucede. Vale la pena, por supuesto, asumir el riesgo de informar de lo que el crimen organizado no desea sacar a la luz para presionar a nuestras autoridades a actuar, pero también para no dejar a nuestra ciudadanía con la percepción de que la batalla está perdida. No lo está. Siempre lo he dicho: México es más grande que sus problemas.

-Usted ha destacado por luchar en favor de la libertad de expresión. De hecho en 1981 se opuso radicalmente a que se regulase por ley el control de la labor periodística. ¿Qué dificultades tiene su grupo para ejercer libremente su actividad hoy en día?

-Las cosas han cambiado mucho desde aquellos años. Hoy, la pluralidad política en México es una realidad, y la oferta mediática es de tal tamaño que censurar desde el Gobierno se ha vuelto imposible. El acceso a la información ganado por el público desde finales del siglo pasado es irreversible. Incluso si un Gobierno volviera a intentar asumir el control de los medios, las tecnologías de la información y las redes sociales se encargarían de diseminar la información prohibida. Las dificultades que tenemos ahora no se centran tanto hoy en día en lo que haga o deje de hacer el Gobierno, sino en la amenaza del crimen y, más recientemente, en la proliferación de sitios de noticias falsas que ganan a expensas de la ignorancia.

-El Universal, desde su fundación en 1916, participó en la construcción de la democracia mexicana. ¿Cómo puede contribuir en la actualidad a acabar con la situación de violencia que sufre México?

-Hace más de un año ayudamos a articular una red de medios de comunicación que reclamaron a nuestras autoridades la protección de la actividad periodística. Bajo el lema 'Basta ya', más de 30 periódicos, televisiones, radios y medios de internet firmamos un comunicado conjunto para demandar seguridad e iniciar conversaciones entre la industria para adoptar protocolos de manera conjunta. Hemos avanzado menos de lo que la realidad exige; sin embargo, la semilla de la solidaridad entre los periodistas, que nunca antes había existido en México, ha sido sembrada.

-¿Cómo observa la situación política del país tras el derrumbe histórico del PRI, el que fuera partido más poderoso de México?

-Nos encontramos en una coyuntura histórica. La reacción del electorado fue de enojo ante un partido que no respondió a las expectativas que la población depositó en él en 2012. Se consideraba que la experiencia del PRI, aunque fuera con un pasado autoritario, serviría para sacar a México de la violencia que había vivido en los últimos años de transición democrática. No ocurrió así.

-El idioma común, a través de 'Futuro en Español', ha unido por primera vez a Vocento y El Universal. ¿Qué oportunidades, tanto presentes como futuras, aporta esta colaboración?

-La unión de medios no sólo debe ser entre empresas de un mismo país. La alianza que forjamos en El Universal y Vocento para celebrar el potencial de la lengua común nos pone enfrente la oportunidad de tender un puente que pueda ampliarse entre México y España, dos países que tienen gran relación, pero no tan profunda quizá como las que mantienen con Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente. Podemos aprovechar la colaboración mutua para fomentar también esa hermandad entre nuestras audiencias.

-¿Cuál es su opinión sobre la situación política de España y sobre el papel que estamos jugando los medios de comunicación en el país?

-Han sido ya varios años de incertidumbre política para España, pero me reconforta ver que, pese a ello, el país sigue adelante en ámbitos económicos y sociales. Es natural, hasta cierto punto, la turbulencia política considerando el sistema parlamentario español, que privilegia el consenso por encima de la imposición de la mayoría. Pero no es buena señal para las libertades, tan consolidadas en España, que un gobernante considere la labor de vigilancia de los asuntos públicos como un ataque. Es inaceptable que esa confusión prevalezca en algunos políticos españoles, como sucede de forma grotesca en Estados Unidos con Donald Trump.

-El monasterio de San Millán de la Cogolla custodia los históricos primeros textos escritos en nuestra lengua. ¿Conoce La Rioja? ¿La ha visitado alguna vez?

-No he visitado hasta ahora su comunidad, pero ¡me encantaría! Sobre todo, a partir de la interesante información que se dio a conocer en el evento 'Futuro en Español', por su valor histórico, pero también, desde luego, por el placer de caminar a lo largo de sus viñedos. Sin duda será una visita obligada en próximos meses.