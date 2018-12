«Es importante cuestionar la crisis de los opiáceos que se vive en América» Julia Roberts y Lucas Hedges, en 'El regreso de Ben'. :: R. C. La intérprete estrena hoy 'El regreso de Ben', un filme en el que da vida a la madre de un joven que intenta recuperarse de su adicción a la heroína Julia Roberts Actriz MARÍA ESTÉVEZ TORONTO. Martes, 11 diciembre 2018, 23:45

Norteamérica vive la peor crisis de salud publica de las ultimas décadas por la epidemia de opioides que ha arrastrado a gran parte de sus ciudadanos. Hollywood narra historias pegadas a la actualidad y dos películas que se estrenan este invierno están dedicadas a la adicción a las drogas: 'Beautiful Boy' y 'El regreso de Ben', ambas con posibilidades de colarse en la carrera a los Oscar. 'El regreso de Ben' se estrena hoy en España y está protagonizada por Lucas Hedges y Julia Roberts.

La actriz, de 50 años, regresa a lo grande este año con este filme donde interpreta a la madre de un joven que intenta recuperarse de su adicción a la heroína. Drama inspirado en hechos reales dirigido por Peter Hedges, el padre de Lucas. En Toronto, durante el Festival Internacional de Cine de la ciudad canadiense, la 'novia de América' habló de este proyecto y de su primera serie de televisión para Amazon, 'Homecoming', ya estrenada en España. Dos proyectos que han obligado a la actriz a salir de su edén privado en la costa de California.

-El largometraje está protagonizado por Lucas Hedges y dirigido por su padre. Un drama familiar donde tuvo que colocarse en medio de ambos durante la grabación de la película.

«Peter Hedges ha escrito un guión maravilloso. Es un ensayo sobre la familia»

-Lucas estuvo dudando de si interpretar esta película porque no quería que su padre lo dirigiese. No quería vivir esa dinámica familiar que ocurre en la ficción. Pero yo le convencí. Nos entendemos muy bien, tenemos una relación muy clara y profunda. Le dije que no debía dejarse intimidar por la relación con su padre. El rodaje era un universo y la realidad otro. Durante la filmación, traté a Lucas como si fuera mi hijo. Eso era lo que él quería y su padre Peter nos dio espacio para que fuera así. Ha sido un rodaje muy emocional.

-En 'El regreso de Ben' se convierte en una madre coraje.

-La madre de las madres (bromea). Peter Hedges escribió un guión maravilloso. Es un ensayo sobre la familia. Para mi fue colosal poder absorber sus palabras, su imaginación, su talento y compartirlo con el resto del elenco. Me gustó rodar en el frío Estado de Nueva York porque el ambiente combina bien con los sentimientos de la historia. Mirar a Lucas, el actor que interpreta a mi hijo, y ver su dolor en los ojos era todo lo que yo necesitaba para transportarme al lugar exacto donde estaba mi personaje.

-La historia pone el dedo en la crisis de los opiáceos que en estos momentos se vive en Estados Unidos.

-Yo creo en el poder del amor, como mi personaje en la película. En mi casa hablamos abiertamente de este problema. En nuestras sobremesas conversamos sobre lo que está ocurriendo. Creo que es importante hablar de estos temas, cuestionar la crisis de los opiáceos que vive América.

-¿Pensó en sus hijos durante el rodaje del filme?

-Todo el tiempo. Llegué a pensar que no abrazaba a mis hijos lo suficiente, imagínese. Esta cinta la llevo en el corazón porque, aunque estaba lejos de mis hijos, me pasé todo el tiempo con mi familia profesional. Ha sido un rodaje intenso, que muestra cómo debe funcionar una familia en momentos difíciles.

-Se estrena con 'Homecoming' en la televisión. ¿Cambia la interpretación cuando se trabaja para una plataforma digital?

-Yo solo tengo que preocuparme de la interpretación, del tratamiento del personaje y no de si va a ser emitido en una pantalla grande o pequeña. Esta serie ha sido un gran reto mental para mí. La evolución diaria de mi personaje me preocupaba porque necesitaba cambiar mi papel en cada secuencia. Ese fue mi alimento durante la filmación. Vivía obsesionada. No había día que no le preguntara al director cuántas paginas íbamos a filmar porque cuanto más rápido grabábamos más difícil era para mí. Creo que el resultado ha sido increíble. Estoy muy contenta y muy orgullosa de esta serie.

-La serie está basada en un exitoso podcast norteamericano que usted escuchó antes de comenzar la grabación.

-Sí. Creo que fui la única del equipo que lo hizo. Sabíamos lo que teníamos entre manos porque es una gran historia. No puedo decir mucho de la trama para no desvelar su misterio, pero estoy convencida que vamos a sorprender a la audiencia con esta serie.

-Acaba de cumplir 50 años y cada vez cuesta más verla en pantalla.

-Mi trabajo es importante para mí, no lo abandono, pero tengo otras prioridades. Como actriz trato de preocuparme de la interpretación, del tratamiento del personaje. No me importa si es un papel para la televisión, para el cine o para una plataforma. Lo importante es el guión y el director. Para mí, como actriz, es una suerte trabajar con realizadores como Sam Esmail o Peter Hedges.