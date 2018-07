«Cada vez importa menos de dónde vienes y más hacia dónde te diriges» Los siete miembros de La Maravillosa Orquesta del Alcohol posan junto a un rebaño de ovejas. :: Alex Rademakers El septeto burgalés vuelve a La Rioja para encabezar la primera jornada del Ezcaray Fest, que arranca mañana David Ruiz Cantante de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La MODA) DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Miércoles, 25 julio 2018, 23:33

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La MODA) es, junto a Rosendo, Ángel Stanich y Juanito Makandé, uno de los cabezas de cartel de la segunda edición del Ezcaray Fest. El septeto burgalés, que ya sorprendió en los festivales Actual y Fárdelej de 2016, regresa mañana a La Rioja para poner la guinda, pasada la medianoche, a la primera jornada del Ezcaray Fest presentando las canciones de su tercer disco, 'Salvavida... de las balas perdidas' (2017).

-Parece que ya no hay festival que no quiera contar con La MODA...

-Estamos muy contentos porque lo que quiere un grupo es escribir canciones y tocarlas en directo, con cuanta más gente, mejor. Con nuestro último disco, 'Salvavida', hemos notado que, fruto del esfuerzo de estos siete años de la banda, con el trabajo diario y el boca a boca, muchos festivales quieren contar con nosotros, hay más interés de los medios de comunicación en nuestro trabajo y, sobre todo, hay una mayor acogida del público. Pero no somos un grupo que queramos vivir sólo de los festivales, antes del verano hemos hecho una gira por salas de unas cuarenta fechas.

-¿Cómo han cambiado las vidas de los miembros del grupo en estos años? ¿La evolución del grupo les ha obligado a profesionalizarse?

-Realmente no ha cambiado tanto nuestro día a día ni ha habido nada que nos haya obligado a la profesionalización porque siempre nos hemos comportado como profesionales, aunque no ganásemos un duro. Siempre hemos intentado respetar este oficio y aprender de los que llevan tanto tiempo y lo dignifican. Ensayamos lo mismo, pero lo que han cambiado son las condiciones, cada vez tocamos en sitios más grande, con más público y mejores equipos, en fin, con más respeto por lo que hacemos. Quizá lo que ha cambiado es el entorno, lo que nos rodea, lo externo, pero no nuestra mentalidad ni nuestra forma de vivir, que sigue siendo la misma.

-¿Es complicado mantener una banda de siete miembros? El año pasado ya sufrieron una baja...

-Como es el primer grupo que tenemos, no sabemos si es más o menos complicado que otros. Empezamos siete con la banda y seguimos seis. El año pasado dejó el grupo Adán Ruiz y entró Nacho Mur (guitarra). Es complicado como para cualquier cosa, como quedar a tomar una cerveza, ser siete no es tan sencillo como ser tres, pero también hay aspectos positivos, como ser siete cabezas pensantes, siete formas de ver la vida y la música, más energía sobre el escenario, más instrumentos y, en definitiva, nunca nos hemos planteado esto como una economía de esfuerzos, somos los que somos.

-¿Desde Burgos (como desde Logroño), es más difícil darse a conocer al no haber una tradición musical como en otras ciudades?

-Es verdad que hay ciudades en este país que han tenido una tradición musical muy significativa. En general, creo que hay buena música y buenas bandas en todos los sitios pero a veces hacen faltan bandas que vayan allanando el camino. Supongo que en Granada, después de 091, Enrique Morente y Los Planetas, es más fácil que aparezca Lory Meyers. Pero en este mundo globalizado cada vez importa menos de dónde vienes y más hacia dónde te diriges tus.

-El tercer disco de La MODA llega en su punto álgido. ¿Por qué siguen apostando por la autoedición?

-Ofertas ya tuvimos incluso con el primer disco, pero es nuestra mentalidad, la forma de entender la música y nuestro grupo. Estamos orgullosos de ser un grupo autónomo y no depender de una multinacional, nosotros nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos.

-El primer disco se tituló '¿Quién nos va a salvar?' y el último, 'Salvavidas'. ¿Es una respuesta?

-Puede que subconscientemente así sea. La duda no estaba resuelta y puede que estos años hayamos encontrado respuesta en la música.

-¿Sienten especial conexión con el público joven, como ustedes?

-El público joven es el que más se deja ver pero nos sigue un montón de gente mayor, de 40, 50 y 60 años que nos escribe y confiesa que han recuperado la ilusión por la música en directo después de vernos.

-Y las camisetas blancas de tirantes... ¿señal de identidad masculina, laboral, de transparencia?

-Al margen del género, que nos da igual, es una prenda que puede llevar cualquiera. Intentamos transmitir que nos preocupamos poco por la imagen, lo esencial es la música.