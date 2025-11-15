Ignacio Pajón: «Los filósofos estoicos jamás propusieron una actitud pasiva y servil»

El Festival de Filosofía de Logroño 'El día más pensado' ha ofrecido cine, una exposición, pasacalles, un taller infantil a cargo de Manuel Pastrana ... y charlas de profesores y escritores como Albert Galvany o Bernat Castany, que defiende «una filosofía de la risa y el valor frente al miedo». Y el pediatra Andrés Piolatti, uno de los impulsores de la Unidad de Hospital a Domicilio y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Clínico de Valencia, que protagonizó un 'café filosófico' sobre la muerte.

También entre los participantes, Ignacio Pajón, profesor de Filosofía Antigua de la Universidad Complutense de Madrid y autor de 'El arte de ser libre en tiempos difíciles' y 'El emperador filósofo. Marco Aurelio y su legado cultural'.

A partir de este último libro, habló sobre estoicismo frente a la moda actual que ha reconvertido en argumento motivacional aquella corriente de pensamiento antiguo. «Al sistema económico-productivo acelerado en el que vivimos le viene muy bien que nos centremos en resistir –afirma–. Pero si leemos menos manuales neoestoicos escritos por autores poco informados salidos de las redes sociales o del ámbito mercantil y más textos estoicos originales griegos y romanos veremos que estos filósofos jamás nos propusieron que adoptásemos una actitud pasiva y servil ni que nos abandonásemos a las circunstancias. Su perspectiva es lo contrario de una mera resignación: es trabajo sobre uno mismo para acompasarse al modo de ser del mundo; un intento de aprender a pensar como la naturaleza».

El día más pensado Filosofía & Co: «Hannah Arendt propone el espacio compartido como un lugar donde las personas hablan, discuten. Hagámoslo pues»

Por último, Javier Correa presentó junto a Amalia Mosquera la revista Filosofía & Co, que acaba de publicar un monógrafico sobre Hannah Arendt, una de las teóricas más importantes del siglo XX y «una pensadora para el siglo XXI», dijeron: «Habló de verdad y mentira en política, de la crisis de los refugiados, de violencia, guerra y revoluciones... Para Arendt, lo que importa en política es el mundo común y propone considerar el espacio compartido como un lugar donde las personas hablan, discuten. Hagámoslo pues».