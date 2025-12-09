LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Azcona, en una imagen de archivo. Sergio Espinosa

El IER recuperará el Premio Rafael Azcona para estudios en el ámbito cinematográfico

La celebración del 80 aniversario del IER contempla actividades divulgativas, exposiciones itinerantes, una campaña institucional y la apertura del Palacio de Chapiteles, donde tiene su sede, a nuevos públicos

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:52

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), que en 2026 celebrará su octogésimo aniversario, prevé un intenso programa de publicaciones y actividades, como la recuperación del Premio Rafael Azcona para estudios en el ámbito cinematográfico, que coincidirá con en centenario del nacimiento de este guionista logroñés.

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este martes el plan de actuaciones del Instituto para 2026 propuesto por su Consejo de Administración y que también incorpora como novedad la primera edición del Premio IER a la trayectoria investigadora.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha añadido, en una rueda informativa, que este plan apuesta por consolidar la misión histórica del IER y, a la vez, ampliar su capacidad investigadora, editorial y social en un año especialmente simbólico.

La celebración del 80 aniversario del IER contempla actividades divulgativas, exposiciones itinerantes, una campaña institucional y la apertura del Palacio de Chapiteles, donde tiene su sede, a nuevos públicos.

El plan, ha dicho, se estructura en torno a varios ejes, como el refuerzo de la investigación, modernización institucional y proyección social.

El documento define los indicadores de eficacia -cumplimiento de objetivos, correcta tramitación jurídica y ejecución presupuestaria- y establece la importancia de la coordinación entre sus órganos de gobierno.

En el plano interno, el plan recoge una actividad de actualización organizativa y tecnológica, con la renovación de infraestructuras, la ampliación de horarios de la biblioteca; la implantación del sistema de código abierto para la gestión y publicación de revistas académicas en línea para publicaciones; y el impulso al portal del investigador.

Respecto al contenido académico, en 2026 se desplegará un programa de actividades en todas las áreas del IER, como ciclos, jornadas científicas, cursos, colaboraciones institucionales y congresos, como el dedicado a Rafael Azcona.

También se prevé un calendario editorial con varias decenas de monografías y números de las revistas Berceo, Belezos, Zubía y Codal, junto con la modernización de estas últimas hacia modelos de acceso abierto.

Domínguez ha indicado que el IER mantiene su compromiso con la adquisición, digitalización y preservación de fondos y con la divulgación cultural en toda la geografía riojana.

El plan, en materia de investigación, contempla ayudas y becas: así como la continuidad de los proyectos en vigor y la puesta en marcha de nuevas líneas, en áreas como estudios científicos y sociales; investigaciones sobre patrimonio, historia, lengua y cultura popular; y la digitalización de archivos y documentación

