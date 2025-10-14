El IER afina el legado musical y pedagógico de Eliseo Pinedo Un libro de Carlos Blanco Ruiz hace una semblanza del compositor, director y profesor riojano y destaca su obra y su trabajo como recuperador de folclore

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) presentó este martes el libro 'Semblanza del compositor Eliseo Pinedo. Legado musical y pedagógico', obra del investigador y músico riojano Carlos Blanco Ruiz. En el acto, que tuvo lugar en el Conservatorio de Logroño que lleva el nombre del músico riojano, intervino el autor acompañado por el gerente del IER, Óscar Robres.

El libro, según informa el Instituto, ofrece «una aproximación rigurosa y amena» a la trayectoria del compositor, director y pedagogo Eliseo Pinedo (1908–1969), una de las personalidades más destacadas en la vida musical riojana del siglo XX.

«A través de una narración de lectura ágil y estructurada cronológicamente, la obra expone las inquietudes personales del protagonista y las dificultades estructurales que marcaron el desarrollo de la música en la región durante las décadas centrales del pasado siglo».

Desde su Zarratón natal hasta su labor en Logroño, pasando por enclaves como Haro o Tudela, el recorrido vital y profesional de Pinedo se presenta como «representativo de toda una época». «Sus experiencias formativas y su capacidad para impulsar proyectos institucionales ayudan a comprender los retos del contexto sociomusical de la época y las soluciones que contribuyeron a sentar las bases de la educación musical moderna en La Rioja».

La obra se articula en dos grandes bloques. El primero analiza la trayectoria profesional de Pinedo desde una perspectiva contextual e historiográfica; el segundo pone en valor su legado compositivo mediante el estudio sistemático de su catálogo musical, presentado aquí por vez primera de forma integral y documentada.

Patrimonio musical

Asimismo, el autor incorpora aspectos poco conocidos o inéditos de la biografía del músico, como su labor de recopilación del folclore riojano o su papel en la transformación de estructuras pedagógicas como la Banda Provincial y la Academia de Música, germen del actual Conservatorio que hoy lleva su nombre.

El autor, Carlos Blanco Ruiz (San Asensio, 1970) es profesor de Guitarra y director del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño. Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, máster en Musicología Aplicada y doctor en Humanidades, ha desarrollado una intensa carrera artística e investigadora, con una amplia discografía y numerosas publicaciones sobre música riojana y repertorio para instrumentos de plectro.

Su libro pone de relevancia a una de las figuras clave en el desarrollo de la enseñanza musical en La Rioja.