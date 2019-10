El humor y las acrobacias imposibles de Wilbur, en el festival Teatrea LA RIOJA Domingo, 20 octubre 2019, 23:12

logroño. 'Piensa en Wilbur' da título al espectáculo con el que el propio Víctor Ortiz, conocido en el mundo artístico como Wilbur, participa hoy en el Festival Teatrea.

El suyo es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y mucho riesgo, la única manera de la que este fornido clown sabe vivir. Con una técnica pulida durante 16 años como gimnasta profesional (fue Campeón de España) y un físico fuera de lo común, Wilbur recrea sobre el escenario situaciones imposibles. Y lo hace acompañado de sus amigos inseparables: Contractura, Tirón y Desgarro, demostrando que la acrobacia no es solamente un deporte.

'Piensa en Wilbur' es un espectáculo de 45 minutos recomendado a todo tipo de públicos. Se podrá ver hoy en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño en sesión doble: a las 12.00 y 18.30 horas.

Las entradas, al precio de 5 euros, se pueden adquirir anticipadamente en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo o en taquilla desde una hora antes de cada función.

Parodia motera

Wilbur, que en su día cambió la gimnasia por el circo y Alicante (su ciudad natal) por Madrid, saltó recientemente a las redes sociales sobre dos ruedas. Su parodia motera 'Queen of the road' se convirtió un fenómeno viral gracias a perlas como 'Yo no contamino, yo voy haciendo poesía por la carretera'.