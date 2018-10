Los huérfanos por la violencia machista cobrarán un mínimo de 600 euros al mes

Todos los menores que se han quedado huérfanos por la violencia machista o por el resto de violencias contra la mujer cobrarán en un futuro próximo una prestación mínima de 600 euros al mes y los que ya recibían pensión verán incrementada su cuantía. Este es el principio de acuerdo que ayer cerraron PSOE (promotor de la iniciativa), Ciudadanos, PDeCAT y parte del Grupo Mixto, con la abstención de PP y Podemos, en el Congreso. A lo largo de noviembre tiene será aprobado por la Cámara Baja antes de finalizar su tramitación en el Senado y convertirse en ley.

La principal novedad es que se crea una prestación no contributiva que recibirán todos los huérfanos aunque su madre no hubiese cotizado nunca a la Seguridad Social o no estuviese dada de alta en el momento de su muerte, razones que habían dejado sin pensión al menos a la mitad de estos menores durante años. De hecho, los menores sin prestación ahora podrán pedirla y recibirla si aún no han cumplido los 25 años.

La otra gran novedad es que los huérfanos que ya tenían pensión de la Seguridad Social la verán aumentada del 52% de la base de cotización de la madre al 70%, lo que les garantizará algo menos de 700 euros de mínimo mensual y una media de 800. Si son dos o mas hermanos, cobrarán el 118% de la base.