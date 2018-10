LA HORA DE LA REVOLUCIÓN Lunes, 15 octubre 2018, 22:17

Puede que en el germen de 'Black is Beltza' estuviese la idea de sintetizar la explosión política y cultural que se produjo desde el domingo sangriento de marzo de 1965 en Selma (Alabama) hasta la muerte del Che en octubre de 1967; las protestas multitudinarias contra las segregación racial en Estados Unidos, los festivales hippies, el auge y caída de The Factory, la Expo universal de Montreal, los años más duros de la represión franquista, los campos de entrenamiento de terroristas en Argelia, o la lucha de poderes entre los dos grandes bloques que jugaron al RISK con sus países satélite durante la Guerra Fría; pero este propósito, que incluso desde la perspectiva documental suena tan temerario como ambicioso, no hubiese sido posible si la ópera prima de Fermín Muguruza, que adapta una novela gráfica coescrita con Harkaitz Cano, no estuviese protagonizada por un personaje tan sugerente como Manex.

Con un vascofrancés con sangre navarra como lengua vehicular, Muguruza nos embarca en un thriller odiseico que parte de una anécdota protagonizada por la comparsa de gigantes de Pamplona en su desfile por la Quinta Avenida neoyorquina para dar la vuelta a un mundo que en la segunda mitad de los 60 vivió una época de cambios espectacular. Las escalas del viaje, que son un suculento revuelto de noticias de archivo, rumorología y ficción interesada, no alejan a Muguruza de las raíces del conflicto vasco, al que acude para rescatar episodios como el de Xalbador en el campeonato de bertsolaris de 1967 sin aludir directamente a las siglas de ETA, y contribuyendo, por omisión, a dorar la mitología de los «basque freedom fighters».

Con la referencial 'Vals con Bashir' como fuente de inspiración gráfica y transmutando el diseño original del personaje de Manex en un híbrido que comparte ADN de Unax Ugalde, el teniente BlueBerry y Corto Maltés, Muguruza rima un apasionante discurso revolucionario en el reverso de 'Carlos', de Olivier Assayas.