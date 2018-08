El hombre de 385 kilos acusa al hospital de Manises de poner en riesgo su salud Teófilo Rodríguez descansa en una habitación del hospital de Manises, en Valencia. :: atlas Teo Rodríguez denuncia al centro sanitario valenciano por intentar trasladarlo a su casa en un camión de mudanzas R. V. VALENCIA. Jueves, 16 agosto 2018, 00:12

El hombre de 385 kilos con obesidad mórbida que el martes salió del Hospital de Manises (Valencia) tras permanecer una semana ingresado, Teófilo Rodríguez, de 34 años, fue trasladado en un camión hasta Turís, localidad donde reside, pero lo instalaron en el centro de salud porque la cama en la que sigue postrado no cabe por la puerta de su casa. Después volvió a a ser ingresado en Manises por una crisis respiratoria.

La salida del hospital tuvo lugar en contra de la opinión del joven y su familia, quienes consideran que debía seguir ingresado por su dificultad respiratoria e inmovilidad. Apenas mueve los brazos y la cabeza, por lo que no puede andar ni darse la vuelta. Además, en caso de que su estado de salud empeorase tendría que ser trasladado otra vez al hospital, como ha sucedido en tres ocasiones en poco más de un mes.

Varios familiares de Teófilo lloraron en la puerta del hospital y pidieron a gritos que no se realizara el traslado. Fueron momentos de gran tensión, tristeza y nerviosismo. Débora Rodríguez, hermana del paciente, manifestó indignada que no sabe «qué van a hacer», ya que desconocía si podría pasar la noche en el centro de salud, y reclamó su ingreso en el hospital, como al final sucedió. El enfado de la familia se plasmó ayer con la presentación en el juzgado de guardia de Valencia de una denuncia contra el Hospital de Manises y la Consellería de Sanidad por el «riesgo» que sufrió el paciente y el «trato» recibido.

Teófilo Rodríguez, que ha permanecido una semana hospitalizado tras sufrir una insuficiencia respiratoria por la que ha necesitado oxígeno, fue trasladado por la tarde hasta su población natal en un camión de mudanzas, donde lo subieron con la cama en la que estuvo ingresado en el Hospital de Manises. El hombre recibió el alta médica después de que superara sus problemas respiratorios, según informaron fuentes sanitarias. «Se le dio el alta hospitalaria cuando razones estrictamente médicas así lo aconsejaban», señaló el centro en un comunicado. «Tanto la consellería como el hospital estamos poniendo todos los medios, contando con la colaboración de todas las entidades sanitarias autonómicas y nacionales, para atender un caso excepcional y garantizar la mejor atención sanitaria», incidió el Hospital de Manises.

Crisis respiratoria

Finalmente, Teófilo tuvo que ser trasladado en este camión porque no había camillas que soportaran su peso, pero no pudo acceder a casa de su madre porque la cama no cabe por la puerta. Según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un equipo de bomberos utilizó una camilla bariátrica especial sin éxito. La semana pasada ya tuvieron que derribar una pared para sacarlo de la vivienda cuando lo trasladaron al hospital. Según informaron fuentes de la conselleria, el hospital compró una cama con una báscula incorporada para poder asistir a Téofilo, lo que ha permitido conocer su peso exacto: 385 kilogramos.

Respecto al traslado a Turís, Débora explicó que primero intentaron bajar a su hermano al polideportivo municipal, pero la familia se negó. Al final lo llevaron al centro de salud. Teófilo vivió con mucho nerviosismo y preocupación las decisiones médicas sobre su alta en el hospital y posterior evacuación. A última hora de la tarde del martes, el hombre sufrió otra crisis respiratoria y un médico aconsejó su hospitalización, como insistían sus familiares. Esto obligó a movilizar a los bomberos, concretamente a un equipo del parque de Chiva. Teófilo volvió a ser trasladado al Hospital de Manises en el mismo camión.