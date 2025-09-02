LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Parte de la colección que cuelga de las paredes del centro de la Fundación Caja Rioja Gran Vía. SONIA TERCERO

'El hombre que fue jueves' muestra su arte en la exposición 'Máscara'

La presentación colectiva podrá visitarse hasta el próximo 20 de septiembre en el centro de la Fundación Caja Rioja Gran Vía

La Rioja

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:42

La exposición 'Máscara', que incluye las obras de los artistas que integran el grupo 'El hombre que fue jueves', podrá visitarse hasta el próximo ... 20 de septiembre en el centro de la Fundación Caja Rioja Gran Vía.

