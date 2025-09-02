'El hombre que fue jueves' muestra su arte en la exposición 'Máscara'
La presentación colectiva podrá visitarse hasta el próximo 20 de septiembre en el centro de la Fundación Caja Rioja Gran Vía
La Rioja
Martes, 2 de septiembre 2025, 21:42
La exposición 'Máscara', que incluye las obras de los artistas que integran el grupo 'El hombre que fue jueves', podrá visitarse hasta el próximo ... 20 de septiembre en el centro de la Fundación Caja Rioja Gran Vía.
Según informó la Fundación Caja Rioja en un comunicado, esta es una exposición colectiva de 71 personas que aúna imagen y literatura y gira en torno a un tema sugerido y votado por el propio colectivo. En 'Máscara', los espectadores pueden encontrar poemas y textos breves – que no superan las 300 palabras– de diferentes autores y observar imágenes en distintos soportes y formatos: pinturas, dibujos, ilustración, fotografías, collages, esculturas o material audiovisual.
La exposición se completa con actividades como lectura de textos, visita guiada con los artistas plásticos, una práctica filosófica y la presentación de una obra de teatro. Además, su programación incluye una práctica filosófica el día 5 de septiembre, una obra de teatro el día 12, y una mesa redonda para ese mismo día.
'El hombre que fue jueves' es un colectivo artístico-literario de Logroño que nace en el año 2008 con la intención de promover el talento creativo, artístico y literario, así como crear un lugar para el aprendizaje y desarrollo individual de cada persona implicada en compartir su actividad, informa Efe.
