SIN HOGAR «No sé cuántos somos. Dicen que si unas cien personas en La Rioja, unas cuarenta mil en España, alrededor de 400.000 en Europa y quién sabe cuántos millones en el mundo. ¿Muchos, pocos? No lo sé». VICENTE ROBREDO GARCÍA Sábado, 15 diciembre 2018, 19:14

Soy una persona sin techo, que acaba de celebrar el Día Mundial de las personas sin Hogar, mi Día. Claro que celebrar no es la palabra justa, porque la auténtica celebración tendrá lugar el día en el que no haya una sola persona sin hogar, incluido yo.

No sé cuántos somos. Dicen que si unas cien personas en La Rioja, unas cuarenta mil en España, alrededor de 400.000 en Europa y quién sabe cuántos millones en el mundo. ¿Muchos, pocos? No sé. ¿Acaso no es penoso el sufrimiento e injusta la exclusión social de una sola persona?

He pasado gran parte de mi vida yendo de un lado a otro: de país en país, de pueblo en pueblo; de la calle a un portal, de este a un garaje; del garaje a un albergue; del albergue a una casa de acogida; y de nuevo a la calle. La calle es generosa, acoge siempre, no rechaza jamás, te ofrece lo que tiene sin pedir nada a cambio. He pernoctado en bancos de los parques, rincones de las plazas, pérgolas señoriales, nichos del cementerio, sucursales bancarias. Me han arrullado ríos bajo un puente, pájaros al amparo de una encina, silenciosas estrellas solidarias. ¡Cuánto tiempo he pasado contemplándolas, añorando su cálida armonía! No cambiaría a veces mi exigua libertad por un palacio. La calle es nuestro hogar, y el cielo el techo que no exige carnet ni compostura.

He acudido a hospitales, comedores sociales, asociaciones ciudadanas, parroquias. Casi siempre me han atendido bien, aunque ser transeúnte es un obstáculo. Lo peor es el frío de las noches. Me he cubierto con hojas de periódico, con cajas de cartón, lágrimas, risas, menosprecios, piedades y nevadas. Y he llegado hasta aquí, sin ningún mérito. Un ángel de la guarda debe de estar velando por mí continuamente para que siga en pie, no sé, hasta donde pueda. Que es duro abrir los ojos y hallar la soledad cada mañana y arrojarse a las olas de lo diario, flotando a la deriva. Se necesita un corazón muy bravo para sobreponerse a las mareas.

«Corazón que lleva rota / el ancla fiel del hogar, / va como barca perdida, / que no sabe a dónde va...», decía con razón José Martí. Aunque yo no es que lleve rota el ancla, es que la extravié hace mucho tiempo; no es que vaya perdido, es que no voy. Que ir significa andar con un motivo, con una compañía; y yo voy solo, sin dirección, por este laberinto, sin encontrar salida. La canción me acompaña, ella sí, que la aprendí de niño, cuando tenía casa, madre, hermanos, sueños, salud y confianza. Pero es ahora, pobre y sin amigos, cuando entiendo lo que ella significa.

He oído decir que tampoco Jesús tuvo morada. Que a cuantos le inquirían «¿dónde vives?» les respondía amablemente «Venid y lo veréis», y los llevaba consigo, muy, muy dentro; que su casa era el camino, su hogar eran las calles y las plazas y el corazón de cada ser humano que lo necesitara. Cuentan que aseguraba que hasta las alimañas tienen cueva y los pájaros nido, pero que él no tenía donde reclinar la cabeza; que se identificaba con los pobres, y que garantizaba que aquel que ofrece un vaso de agua, ropa, alojamiento al que lo necesita, a alguien como yo, a Él se lo ofrece. ¿Será posible que alguien sin techo, como yo, sea morada suya?

Han hablado de mí veinticuatro horas. Mas sigo a la intemperie año tras año. ¿Encontraré algún día techo, hogar?