Historia de un trío bien avenido Julian Barnes analiza la Inglaterra de los años centrales del siglo XX, una sociedad, al parecer, carente de valores morales JOSÉ FERMÍN HERNÁNDEZ LÁZARO Sábado, 14 septiembre 2019, 22:56

logroño. Julian Barnes es inglés de Leicester, autor de más de una veintena de obras y Premio Somerset Maughan 1981. Es uno de los novelistas más acreditados de la narrativa de anglosajona. Entre sus obras de mayor éxito se encuentran 'Metrolandia' y 'El loro de Flaubert'. En 'La única historia' el autor crea una ficción en la que en primera, segunda o tercera persona narra la trayectoria de un joven desde que establece relaciones con una mujer mucho mayor que él, hasta bien avanzada su vida. Por corola tiene esta novela la virtud implícita de retratar un estrato social de la Inglaterra de los años centrales del siglo XX; una sociedad al parecer carente de valores morales. El libro presenta un vínculo amoroso entre un joven de 19 años y una mujer casada y con dos hijas que ha superado ya los 50 años. El marido de Susan, que así se llama ella, es 'consiente' del vínculo amoroso-sexual de su esposa con el chico. Se trata de una situación que en nuestro tiempo sorprendería aunque no fuera más que por la indiferencia con que el señor Macleod (el marido) 'lleva' la situación adúltera de su mujer. En la relación parece existir un amor sincero entre los dos amantes desde que se conocen en un club de tenis, pero luego -pasado el ecuador del libro- cabe la duda de si lo que les ha unido durante tantos años no será otro tipo de sentimiento indeterminable, sobre todo en lo que respecta a Paul, que es el nombre del protagonista. Esta duda puede instalarse en el lector a partir del último tercio de la novela. El novelista aporta claves que permiten comprender de alguna manera la relación que Paul y Susan mantienen, puesto que su vida se desarrolla en un ambiente social burgués que puede ocultar, pero no negar, cierta hipocresía. Por supuesto desde el enamoramiento inicial de los amantes abunda el sexo. No se oculta que Susan además de ser una mujer insatisfecha hay momentos en los que parece comportarse con su joven amante como una 'maternal instructora en asuntos carnales'. En el libro dice Paul: «...un día me dijo que no se habría acostado necesariamente conmigo de no haber sido por el hecho conocido de que era malo para un hombre no desahogarse sexualmente». Evidentemente el amor que viven los dos lo 'materializarán' primero en casa de ella hasta que el chico le propone escapar y vivir juntos. En ningún momento a este lector le ha parecido el de ellos un amor platónico. Es cierto que en la vida el sentimiento amoroso tiende a transformarse y eso sucede en esta novela aunque en ella muta en una relación fría o al menos indefinible. Al final no estará el lector seguro de cuál es la auténtica motivación que llevó a Paul a acudir a la cita del momento más crucial de la vida de Susan, ya anciana. 'La única historia' es novela que este lector recomienda por su propias virtudes literarias y porque su autor pertenece a una generación de escritores que recuerdan en algo a clásicos como Flaubert por quien Barnes ha demostrado indudable admiración. La cuestión la plantea al principio el escritor: «¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos?».