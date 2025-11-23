Marcelino Izquierdo Vozmediano (Logroño, 1958) se ha convertido en un imprescindible local, todo un referente. Periodista durante más de cuarenta años en Diario LA RIOJA, ... lleva décadas dedicado además a la literatura y la investigación y divulgación histórica, con especial atención a los siglos XIX y XX. Desde ensayos como 'Zurbano. Vida y mito de un héroe del liberalismo español' (2007), 'Bajo el imperio de la Gestapo' (2015), 'La movida riojana' (2020) o 'La Rioja en la Historia' (2023), era cuestión de tiempo que fuera él quien se ocupase de saldar una deuda histórica.

– ¿Por qué Jacinta?

– Porque no había hasta ahora ninguna biografía sobre ella, un personaje vital en la carrera de Espartero y, por méritos propios nunca suficientemente reconocidos, crucial en el siglo XIX español.

– Doña Jacinta, la duquesa de la Victoria... ¿Quién es realmente?

– No solo era la heredera de dos de las familias más ricas del norte de España, sino que también era una mujer muy culta, hablaba inglés y francés. Y Espartero, a pesar de la diferencia de edad entre ambos, siempre dependió de ella emocionalmente y en cualquier otro aspecto.

– Cuando se casaron él tenía 34 años y ella 16. Aquello fue un braguetazo.

– Puede que hubiese conveniencia por ambas partes: ella era una aristócrata huérfana de padre y madre y heredera de una fortuna y él un militar prometedor. Pero la relación que tuvieron desde el principio y los más de cincuenta años que vivieron juntos demostraron que eran uña y carne y que hacían una gran pareja.

'La duquesa que pudo reinar'

Autor Marcelino Izquierdo Vozmediano.

Editorial Siníndice.

Presentación lunes 24 de noviembre en el CCR (a las 19.30 horas) con el autor y Adrian Schubert.

– Era una mujer en su época.

– Era una mujer extraordinaria en todo caso. Pero es cierto que la historia está en deuda con la mujer en general, que ha sufrido el ninguneo consciente y pertinaz. Y entre las que merecen un lugar destacado en los anales de nuestro pasado está Jacinta.

– ¿Qué papel jugó realmente?

– Siempre defendió a su marido a capa y espada. No solo le ayuda económicamente en sus campañas militares sino que siempre actúa políticamente en su favor a través de sus contactos en Madrid para que él entre en política, interviene en su nombre como intermediaria con diplomáticos ingleses y franceses y más de una vez hace de espía para él.

– ¿Por ejemplo?

– Una de las novedades de mi investigación radica en que ahora sabemos que no permaneció de brazos cruzados cuando se produjo la rebelión en la que, además del conde de Belascoáin, estaban involucrados O'Donell, De la Concha o Narváez (1841). Aprovechando un viaje a Andalucía que coincidió con la asonada militar, trató de contener la revuelta e incluso se trasladó a Gibraltar para pedir ayuda al Gobierno de Londres.

– Sabía relacionarse.

– Sabía hacerlo a las mil maravillas y fue admirada por intelectuales como Pérez Galdós o Washington Irving.

– ¿Y por los logroñeses?

– En el Logroño de su época era muy querida, la personalidad más importante de la ciudad. Era muy religiosa y muy dada a hacer obras de caridad entre la gente. Cuando murió inesperadamente fue muy llorada.

– Sobre todo por Baldomero

– Espartero nunca se repuso de ese golpe y murió a los pocos meses. Por suerte terminaron juntos en su panteón de La Redonda.

– ¿Hay que reivindicarla?

– Si Espartero cayó prácticamente en el olvido, salvo en Logroño y Granátula, su pueblo natal, porque no encajaba en las épocas que le sucedieron, Jacinta aún más: todavía hoy es una de las grandes olvidadas de la historia.