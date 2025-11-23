LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Marcelino Izquierdo ante una fotografía de Jacinta y Baldomero en la bodega de su amigo Murrieta. MIGUEL PECHE

Marcelino Izquierdo Vozmediano

Escritor y periodista
«La historia está en deuda con la mujer, víctima de pertinaz ninguneo»

El autor riojano presenta su libro mañana en el CCR acompañado por el historiador canadiense Adrian Schubert, máxima autoridad sobre Espartero

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

Marcelino Izquierdo Vozmediano (Logroño, 1958) se ha convertido en un imprescindible local, todo un referente. Periodista durante más de cuarenta años en Diario LA RIOJA, ... lleva décadas dedicado además a la literatura y la investigación y divulgación histórica, con especial atención a los siglos XIX y XX. Desde ensayos como 'Zurbano. Vida y mito de un héroe del liberalismo español' (2007), 'Bajo el imperio de la Gestapo' (2015), 'La movida riojana' (2020) o 'La Rioja en la Historia' (2023), era cuestión de tiempo que fuera él quien se ocupase de saldar una deuda histórica.

