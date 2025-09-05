Maribel López (Barcelona, 1973), licenciada en Historia del Arte y directora de ARCOmadrid, dio ayer una charla donde se puso de relieve la importancia de ... las empresas para dar visibilidad al arte.

– ¿Qué objetivos persigue con este coloquio?

– Una de las cosas más importantes es poder hablar de ARCO. Pero, en este caso en concreto, el coloquio es para hablar de la importancia de la colaboración entre Arco y algunas empresas que comprenden su rol dentro de la feria en el apoyo al arte.

«Necesitamos de las empresas para generar espacios en la feria que acojan a coleccionistas»

EXPOSICIÓN «Los artistas de estas obras han viajado hacia atrás para transmitir las ideas artesanales»

– ¿Algún ejemplo?

– Alhambra sería una de esas empresas, que lleva compartiendo con nosotros ya nueve años.

– ¿Por qué considera clave el papel de las empresas?

– Ellas también tienen sus proyectos y necesidades, y cuando una empresa toma la decisión de apoyar el arte, que es una decisión muy importante, ARCO se convierte en un lugar fundamental para que tengan visibilidad. Y eso a nosotros nos interesa muchísimo, tanto saber cómo podemos ayudarles como también saber cómo ellas pueden comprometerse con los artistas, con las galerías y con el apoyo a la creación, además de para el propio funcionamiento.

– Digamos que ese sería el valor que aportan, ¿no?

– Así es. Su apoyo es muy importante para nosotros porque redunda directamente en la ayuda a las galerías, artistas, creación... Y nosotros como feria también necesitamos de ellas para generar espacios en la feria que acojan a coleccionistas, visitantes y público profesional.

– ¿Cómo encaja esta oportunidad en la estrategia global de ARCOmadrid?

– Nos sirve de promoción, porque da la opción de poder hablar de todo esto. Es una feria nacional, que tiene sus estrategias y objetivos pero que, a su vez, también cuenta con una visibilidad internacional. Por ese motivo viajamos mucho, para darla a conocer en todos los países. Además, el hecho de colaborar con empresas como Alhambra termina creando relaciones fuertes.

– ¿Por qué la Sala Amós Salvador como punto de encuentro?

– Tanto la comisaria, Alicia Ventura, como la empresa Alhambra han elegido este espacio para la exposición. Y nosotras estamos muy contentas. Nos hacía mucha ilusión.

– ¿Alguna colaboración destacable?

– La de Alhambra es un buen modelo para esta pregunta, porque el resultado es para la marca, la visibilidad y el posicionamiento dentro del contexto del arte contemporáneo. Una exposición en la que artistas que eran muy jóvenes hace diez años ahora tienen carreras muy consolidadas. Y algunos comienzan a partir de este premio. Ese es el éxito de la colaboración.

– ¿Se ha encontrado con algún desafío a la hora de conciliar los intereses empresariales con la libertad creativa?

– No, no lo hemos tenido. Cuando una empresa trabaja en ARCO con algún premio, como es el caso, trabaja con profesionales. Ahí es donde como feria animamos, ayudamos e insistimos en que esa colaboración, y cuando hay un premio, siempre estén detrás unos profesionales que ayuden con esta buena selección. Y eso es una garantía.

– ¿Qué papel juega la sostenibilidad?

– Es algo complicado dentro de una feria que dura cinco días, porque se monta, se desmonta y la gente viene y va. Pero también hay otras sotenibilidades, porque hablamos también de que los artistas puedan seguir trabajando, de los puestos de trabajo. Y en el sentido medioambiental lo que hacemos es pensar en soluciones, como reutilizar las bolsas o los paneles a lo largo de todo el año en otras ferias, o que los pases sean digitales en vez de contener plástico.

– ¿Cuál de las tres nociones, mencionadas anteriormente, tienen más oportunidades?

– No hay una que tenga más que la otra. Es el conjunto y consenso de todo. Todo trata de impulsar desde ARCO a los artistas emergentes, porque para ellos es muy importante cuando están empezando. O incluso de menores de cuarenta años, en el caso de algún otro premio. La experiencia y el hecho de conseguir un premio es un gran impulso para su carrera. Esto a la vez repercute en las galerías, porque sube el perfil y es bueno para el negocio. Y también en ARCO, porque tenemos mejores galerías con artistas de mayor nivel. La calidad repercute en toda la comunidad que somos.

– Como directora, ¿cómo resumiría todo este propósito en una frase?

– Es difícil, pero tenemos la suerte y el privilegio de poder trabajar con algo tan importante como es el arte contemporáneo. Entonces, es importante encontrarnos con empresas que comprenden esa relevancia y esa necesidad de escuchar el arte, de prestar atención a los artistas y de darles espacio y tiempo, como es el caso, es una de las razones principales por la que trabajamos como feria.

– ¿Alguna experiencia que le haya marcado más y le haya inspirado en su labor?

– La dificultad frente al covid, porque justo comencé a ser directora de ARCO en el año 2020. Además, un año más tarde hicimos una feria, en abril de 2021, y fue una decisión complicada. Pero tengo la convicción de que mostrar el arte contemporáneo en nuestro formato, a través de una feria, nos ha enseñado, y sobre todo a partir de esa época, a darle al arte el lugar que se merece, porque ahí la gente venía, veía las obras, las compraba y se las llevaba a casa... Y eso ha marcado mi carrera.

– ¿Qué van a encontrarse los espectadores en esta exposición? ¿Tienen las obras algo en común?

– El conjunto está muy bien seleccionado y comisariado. Todas siguen un mismo patrón de pigmentos y estilo, hay una coherencia en ese hilo conductor que muestra lo que es crear sin prisa. Son trabajos en los que los artistas con un pensamiento contemporáneo viajan hacia atrás, a conocer esos saberes, para andar hacia delante y transmitir esas ideas artesanas.