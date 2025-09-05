Maribel López
La experta participa en un coloquio en la Sala Amós Salvador, que acoge obras contemporáneas con un estilo artesanal
María Aguirre
logroño.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:50
Maribel López (Barcelona, 1973), licenciada en Historia del Arte y directora de ARCOmadrid, dio ayer una charla donde se puso de relieve la importancia de ... las empresas para dar visibilidad al arte.
– ¿Qué objetivos persigue con este coloquio?
– Una de las cosas más importantes es poder hablar de ARCO. Pero, en este caso en concreto, el coloquio es para hablar de la importancia de la colaboración entre Arco y algunas empresas que comprenden su rol dentro de la feria en el apoyo al arte.
«Necesitamos de las empresas para generar espacios en la feria que acojan a coleccionistas»
«Los artistas de estas obras han viajado hacia atrás para transmitir las ideas artesanales»
– ¿Algún ejemplo?
– Alhambra sería una de esas empresas, que lleva compartiendo con nosotros ya nueve años.
– ¿Por qué considera clave el papel de las empresas?
– Ellas también tienen sus proyectos y necesidades, y cuando una empresa toma la decisión de apoyar el arte, que es una decisión muy importante, ARCO se convierte en un lugar fundamental para que tengan visibilidad. Y eso a nosotros nos interesa muchísimo, tanto saber cómo podemos ayudarles como también saber cómo ellas pueden comprometerse con los artistas, con las galerías y con el apoyo a la creación, además de para el propio funcionamiento.
– Digamos que ese sería el valor que aportan, ¿no?
– Así es. Su apoyo es muy importante para nosotros porque redunda directamente en la ayuda a las galerías, artistas, creación... Y nosotros como feria también necesitamos de ellas para generar espacios en la feria que acojan a coleccionistas, visitantes y público profesional.
– ¿Cómo encaja esta oportunidad en la estrategia global de ARCOmadrid?
– Nos sirve de promoción, porque da la opción de poder hablar de todo esto. Es una feria nacional, que tiene sus estrategias y objetivos pero que, a su vez, también cuenta con una visibilidad internacional. Por ese motivo viajamos mucho, para darla a conocer en todos los países. Además, el hecho de colaborar con empresas como Alhambra termina creando relaciones fuertes.
– ¿Por qué la Sala Amós Salvador como punto de encuentro?
– Tanto la comisaria, Alicia Ventura, como la empresa Alhambra han elegido este espacio para la exposición. Y nosotras estamos muy contentas. Nos hacía mucha ilusión.
– ¿Alguna colaboración destacable?
– La de Alhambra es un buen modelo para esta pregunta, porque el resultado es para la marca, la visibilidad y el posicionamiento dentro del contexto del arte contemporáneo. Una exposición en la que artistas que eran muy jóvenes hace diez años ahora tienen carreras muy consolidadas. Y algunos comienzan a partir de este premio. Ese es el éxito de la colaboración.
– ¿Se ha encontrado con algún desafío a la hora de conciliar los intereses empresariales con la libertad creativa?
– No, no lo hemos tenido. Cuando una empresa trabaja en ARCO con algún premio, como es el caso, trabaja con profesionales. Ahí es donde como feria animamos, ayudamos e insistimos en que esa colaboración, y cuando hay un premio, siempre estén detrás unos profesionales que ayuden con esta buena selección. Y eso es una garantía.
– ¿Qué papel juega la sostenibilidad?
– Es algo complicado dentro de una feria que dura cinco días, porque se monta, se desmonta y la gente viene y va. Pero también hay otras sotenibilidades, porque hablamos también de que los artistas puedan seguir trabajando, de los puestos de trabajo. Y en el sentido medioambiental lo que hacemos es pensar en soluciones, como reutilizar las bolsas o los paneles a lo largo de todo el año en otras ferias, o que los pases sean digitales en vez de contener plástico.
– ¿Cuál de las tres nociones, mencionadas anteriormente, tienen más oportunidades?
– No hay una que tenga más que la otra. Es el conjunto y consenso de todo. Todo trata de impulsar desde ARCO a los artistas emergentes, porque para ellos es muy importante cuando están empezando. O incluso de menores de cuarenta años, en el caso de algún otro premio. La experiencia y el hecho de conseguir un premio es un gran impulso para su carrera. Esto a la vez repercute en las galerías, porque sube el perfil y es bueno para el negocio. Y también en ARCO, porque tenemos mejores galerías con artistas de mayor nivel. La calidad repercute en toda la comunidad que somos.
– Como directora, ¿cómo resumiría todo este propósito en una frase?
– Es difícil, pero tenemos la suerte y el privilegio de poder trabajar con algo tan importante como es el arte contemporáneo. Entonces, es importante encontrarnos con empresas que comprenden esa relevancia y esa necesidad de escuchar el arte, de prestar atención a los artistas y de darles espacio y tiempo, como es el caso, es una de las razones principales por la que trabajamos como feria.
– ¿Alguna experiencia que le haya marcado más y le haya inspirado en su labor?
– La dificultad frente al covid, porque justo comencé a ser directora de ARCO en el año 2020. Además, un año más tarde hicimos una feria, en abril de 2021, y fue una decisión complicada. Pero tengo la convicción de que mostrar el arte contemporáneo en nuestro formato, a través de una feria, nos ha enseñado, y sobre todo a partir de esa época, a darle al arte el lugar que se merece, porque ahí la gente venía, veía las obras, las compraba y se las llevaba a casa... Y eso ha marcado mi carrera.
– ¿Qué van a encontrarse los espectadores en esta exposición? ¿Tienen las obras algo en común?
– El conjunto está muy bien seleccionado y comisariado. Todas siguen un mismo patrón de pigmentos y estilo, hay una coherencia en ese hilo conductor que muestra lo que es crear sin prisa. Son trabajos en los que los artistas con un pensamiento contemporáneo viajan hacia atrás, a conocer esos saberes, para andar hacia delante y transmitir esas ideas artesanas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.