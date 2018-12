Las heroínas de la guerra Algunas de las militares del calendario del Ejército. / EJÉRCITO DE TIERRA Dieciséis mujeres distinguidas por su valor en acciones de combate protagonizan el calendario del 2019 del Ejército de Tierra ISAAC ASENJO Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:37

Su actuación en lugares tan hostiles como Afganistán e Irak les valió un reconocimiento especial en su hoja de servicios. Porque el valor es algo que no tiene género. Y Tamara, Alejandra, Úrsula o Ángela lo han demostrado de sobra. Dieciséis mujeres distinguidas por su valor en acciones de combate son las protagonistas del calendario del Ejército de Tierra. Y es que a día de hoy aún se tiene la creencia en determinados ámbitos sociales de que la mujer militar no está en primera línea de fuego. La institución celebra de esta forma los 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y por primera vez son ellas, y no ellos, las que ocupan todas las páginas del almanaque para el próximo año.

Las protagonistas han salvado a compañeros o han sobrevivido a diversos ataques. Han estado presentes en tiroteos, enfrentamientos con tropas insurgentes, emboscadas o han respondido con firmeza al fuego enemigo. Cada mes aparece ilustrado con la imagen de una mujer, el lugar en el que ha demostrado su valor en enfrentamientos armados y la unidad a la que pertenece. Algunas no hace mucho que se han atrevido a contar públicamente su experiencia en el campo de batalla. «Recuerdo el pensamiento de que había que salvarlo como sea». Lo cuenta Ángela Lloret, que explica lo que le ocurrió en Sangatehs (Afganistán) en 2011, cuando uno de sus compañeros resultó herido de bala y tuvieron que caminar durante una hora para que fuera atendido.

Los 90 militares de su compañía pudieron volver a casa, solo tres de ellos eran mujeres. Ahora agradecen que se destaque la labor de la mujer en el Ejército. «Las mujeres también estamos en primera línea de guerra», enfatiza María Jesús Patiño. Ella sabe bien lo que es estar ahí. En Diwaniya (Irak) abrió fuego, desde un helicóptero Cougar, como tiradora de ametralladora para apoyar a un contingente español que estaba siendo atacado en tierra. «Para mí solo era hacer mi trabajo», destaca.

Dentro del Ejército, hay tres mujeres que fueron condecoradas con la Cruz Militar con Distintivo Rojo, 17 con acreditación de Hechos de Armas, nueve con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Azul, seis con la Cruz al Mérito Militar con distintivo Amarillo y 22 con Valor Reconocido. Unas mayúsculas que no son casuales. Aunque también hay una cifra triste, la de las dos mujeres caídas en Afganistán que dieron su vida en misión: las soldados Niyireth Pineda Marín e Idoia Rodríguez Buján.