HERMANOS DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ

Esperaba más de los carteles de San Mateo, mucho más, ésa es la verdad. Esperaba imposibles como una tarde de franca competencia entre el mejor rejoneador de la historia (Pablo Hermoso de Mendoza) y Diego Ventura, que además del rabo de este año en Las Ventas, ha salido 16 veces por la puerta grande de Madrid. Pero Pablo no quiere torear con él y prefiere hacerlo con su hijo Guillermo y con Lea Vicens. Así están las cosas, sin rastro de competencia y generosidad con el aficionado. Y lo digo con tristeza por la admiración que siento por el rejoneador navarro. Me gusta el mano a mano entre El Juli y Diego Urdiales el 21 de septiembre. Diego en su fortín. Sólo está anunciado por todo lo alto en Bilbao y con Ventura en la estupenda feria de Alfaro. Será tarde de bolón y lío gordo. Un desafío en toda regla. La pena es que la empresa no haya anunciado los toros que quiere El Juli, que es quien decidirá las ganaderías. La corrida de Ponce, Manzanares y Roca Rey es otro cartelazo. Sin duda, con los pupilos de Juan Pedro como convidados al evento. Ojo con Roca que viene a comerse el mundo, que se lo está comiendo y quiere mandar en el toreo. Manzanares anda pausado y Ponce no para de triunfar. Es increíble lo del valenciano. ¿Saldrá por la puerta grande de La Ribera? Conviene recordar que es el único coso que se le resiste del ancho mundo. No me gusta la corrida de Zalduendo tras el desastre del año pasado. Pero las empresas tienen sus intereses y tal... Es una alegría la despedida del pirata Padilla, que triunfó en la vieja plaza en una tarde memorable con los de Cebada Gago ¡Qué tiempos! Pero el cartel es raro, con un Ferrera que no pone banderillas y un Ginés Marín que necesita triunfar. La corrida de Victorino siempre es una buena noticia, pero el cartel es flojísimo. Echo mucho de menos a Jiménez Fortes, que está toreando como los ángeles o un Emilio de Justo, que lleva un año sensacional con este hierro. La feria tiene cosas muy buenas, pero hay demasiados intereses empresariales que lastran el fondo de varias combinaciones.