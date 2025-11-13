Hamlet presenta su disco 'Inmortal' este viernes en la Sala Fundición de Logroño La sala programa el fin de semana a Band Jovi, una de impro y Mike Ross Band y en el Stereo tocan Bloodstain, Flying Ladies y Los Conejos

Sanda Sainz Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:44 Comenta Compartir

Los apasionados del rock duro no pueden perderse la cita de este viernes en la Sala Fundición de Logroño que trae de nuevo al grupo madrileño Hamlet, a las 22.30 horas. En esta ocasión llega para presentar su último disco, publicado en febrero de este año con el título de 'Inmortal'.

Quien haya visto en directo a Hamlet (cuyos inicios se remontan a 1987) ya sabe que la banda no defrauda sobre el escenario, con un sonido brutal, una potente base rítmica, unas guitarras demoledoras y un cantante demuestra la experiencia de una larga trayectoria dándolo todo bien sea en grandes festivales o en salas. Todo ello para defender temas poderosos de metal con un repertorio que mezcla las nuevas composiciones y otras que no pueden faltar de sus anteriores trabajos con los que han recorrido la geografía española.

Para quienes todavía no hayan sentido la fuerza de Hamlet en vivo, este es el momento de no perder la oportunidad de ver y escuchar a Molly (cantante), Luis Tárraga (guitarra), Ken HC (guitarra), Álvaro Tenorio (bajo) y Paco Sánchez (batería).

Sin dejar su contundencia sonora, en el disco 'Inmortal' Hamlet introduce algún pasaje electrónico y recupera en la parte vocal de uno de las canciones la melodía rapeada de épocas anteriores del grupo.

La sala continúa el sábado su programación con Band Jovi, banda tributo a Bon Jovi que agotó las entradas hace días. Su actuación comenzará a las 22.30.

Y el domingo habrá doble función, Por un lado la Fundi abrirá sus puertas el teatro de improvisación a las 13.00 horas y, por otro el Logroño Soul Festival trae a Mike Ross Band, a las 20.00, banda británica con un estilo que mezcla blues y rock con toques soul y country.

Por otro lado, en el Stereo Rock & Roll Bar logroñés este viernes tocarán Bloodstains, grupo americano de hardcore, y el conjunto riojano Flying Ladies (rock), a las 22.30 horas.

El sábado se celebrará la fiesta anual de Roller Derby Rioja a partir de las 22.00 horas, con un concierto de Los Conejos a las 23.00, sesión de pinchadiscos a cargo de Mambala y rifa (boleto incluido en la entrada).

Temas

Logroño

Stereo