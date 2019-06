LAS HAMBRUNAS Y CÁRITAS ESPAÑOLA Los ciudadanos no se ven lo suficientemente protegidos ante las dificultades que les acechan, pero la organización católica sigue apoyándolos y dando lo mejor de sí misma para defenderlos JUSTO GARCÍA TURZA Domingo, 23 junio 2019, 17:07

Con frecuencia he hecho alusión a mi adicción al programa de la Trece 'Misioneros por el mundo', así como al programa de La 2 'El día del Señor', que también habla de los hombres y mujeres, normales y estupendos, que dejándolo todo se dedican a hablar de Dios y a hacer el bien en los países más desheredados de la tierra, como Mozambique y Burkina Fasso (los últimos que he visionado). En estos lugares se dan unas hambrunas que tiembla el misterio, largas, agotadoras, y cuyo remedio no es nada fácil, por no decir imposible. De ahí que sean millones los hombres y mujeres que están soñando escapar de esos países, con la vista puesta en la Europa rica y en la que no hay hambre.

Bien es cierto, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros antepasados, que aquí en España no se dan esas hambrunas, aunque algo de hambre sí pasamos allá por los años cuarenta. ¿Quién no recuerda las cartillas de racionamiento?

Diario LA RIOJA días atrás publicó un amplio reportaje acerca del informe de la Fundación Foessa obre Cáritas Española. En él se decía que «Cáritas detecta un millón más de españoles en exclusión social que hace una década». Más aún: «2 millones de españoles viven en la incertidumbre de quedarse sin vivienda de un día para otro». Y ya la rematadera: «15 millones viven en una situación tan frágil que cualquier imprevisto puede empujarlos a la pobreza».

Y ya centrados en nuestra querida tierra riojana, según el informe de la Fundación Foessa, 21.000 riojanos viven en casas que no reúnen las condiciones adecuadas, bien porque están en estado ruinoso o porque carecen de la más elemental higiene. Por lo visto, y este es un dato que apenas comentan nuestros medios de comunicación, la vivienda se ha convertido en el principal desencadenante de caer en exclusión social en nuestro país.

Este problemón de la vivienda ha dejado en segundo lugar de preocupaciones nada más y nada menos que al paro, el gran 'coco' de los últimos años. ¿Realmente nuestros políticos, nuestros sindicatos y nuestros grandes empresarios, están desviviéndose para que la población goce de una vivienda digna y estable?

Cáritas -la Iglesia católica poniendo patas a la justicia y a la caridad- echa una mano todo lo que puede y a la par denuncia. Y lo hace con suma responsabilidad. No en vano el expresidente Felipe González, allá por los años ochenta afirmó que la institución Cáritas española era una de las realidades más eficientes y fiables de nuestro país, siendo sabedor de que tanto él como presidente del Gobierno como sus ministros eran los que tenían que resolver los problemas sociales y económicos de los españoles. No la Iglesia. Esta podrá echar una mano -si la dejan- pero la responsabilidad es de los políticos.

El reportaje de nuestro diario muestra una fotografía de dos indigentes ¿durmiendo? tapados con mantas y rodeados de cajas de cartón. Yo, como simple ciudadano preocupado por lo que rodea, veo que nuestra clase media baja, los hombres y mujeres normales, que creo que es la mayoría de la población, no se ve suficientemente protegida de la usura de los bancos, del abuso en lo que refiere a los combustibles como la luz y el gas y de impuestos desmesurados en las transmisiones familiares, y poco ayudada en la educación de los hijos. Ahí es donde se debe volcar el Estado, el Gobierno, la oposición, los políticos con altura de miras que dicen ahora, pero que muchos de ellos no tienen. No se puede tolerar que nuestra gente de situación media se vea empujada y enganchada a la pobreza, como denuncia Cáritas.

Cáritas seguirá dando lo mejor de sí misma, tanto con los pobres expulsados de la sociedad (los que piden en las puertas de las iglesias o de los hipermercados) como con los millones de españoles que se pueden ver abocados a una pobreza llamada «severa». Y potencialmente somos casi todos. Tomemos nota.

Termino diciendo que Cáritas somos todos: los voluntarios y los que echamos una mano con nuestro dinero. Hay gente que da su dinero a Cáritas en forma de donativos o suscripciones. Tal vez hoy, fiesta del Corpus y Día de la Caridad, podríamos dar un pequeño empujón en nuestra generosidad y acordarnos de los que son más pobres que nosotros.