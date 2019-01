HACIENDO ENCUESTAS

Durante mis años de universitario ayudé a algunos compañeros a hacer encuestas. Mis amigos habían encontrado una manera legal de conseguir dinero y yo me prestaba a sus experimentos con esa curiosidad del periodista que aún no era. Al principio iban por el campus buscando incautos, tan sonrientes y entusiastas como el vendedor de seguros de 'Atrapado en el tiempo' que siempre asalta al protagonista en el mismo cruce de calles. Pero ese fervor que tan rápido les había poseído les abandonaba con idéntica velocidad, porque nos veían a los demás riendo y comiendo pipas a la sombra de algún árbol y entonces guardaban las carpetas y se sumaban a nuestro dolce far niente de césped universitario.

Pero sus pagadores les ponían plazo, así que de repente alguno de mis amigos aparecía por casa o irrumpía en la biblioteca con un montón de papeles y me decía sudando: «Tengo que entregar 200 el viernes, pilla 2', o mejor 30, y vete rellenando». Algunas preguntaban sobre asuntos ideológicos, otras se centraban en hábitos de consumo, y la mayor parte eran de empresas de telefonía. Para entretenerme yo rellenaba los cuestionarios simulando personajes que me inventaba, respondía por ejemplo como si fuera un jubilado aficionado a la jardinería, o escribía las respuestas que hubiese dado un vendedor de coches de segunda mano, pero como me gustaba dar verosimilitud a mis personajes tardaba demasiado, así que al final acababa haciéndolas al tuntún.

He recordado aquella experiencia mía en el mundo de la demoscopia al ver los datos que publica periódicamente CIS. ¿Pero quién hace esas encuestas? ¿universitarios de resaca, como nosotros entones? A Tezanos ya hay quien lo llama 'Tenazas', porque se advierte a kilómetros que el presidente del CIS maneja los datos con esa despreocupación violenta con la que el pizzero manipula la masa en la cocina. Los números siempre son poderosos, y algunas encuestas internas ya han servido para colocar a candidatos en la línea de salida. Ahora que se acercan días de muchos sondeos y estadísticas debemos ser cautelosos porque, como dice un viejo refrán inglés, hay quien usa las encuestas como un borracho utiliza las farolas: para apoyarse y no para iluminarse.