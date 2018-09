«El gusto por la pintura se lo debo a mi fracaso como alevín de maletilla» Alberto Pizarro posa con su nuevo libro en el despacho de su consulta. :: justo rodríguez Alberto Pizarro Doctor, escritor y crítico de arte El autor presenta esta tarde su última criatura literaria, 'Entre el pincel y la espada', en el Centro Ibercaja de Portales (20.00 horas) E. ESPINOSA LOGROÑO. Lunes, 24 septiembre 2018, 19:31

De chico quiso ser torero, pero se impuso el miedo cerval y desvió su fascinación por la tauromaquia hacia la pintura; primero copiando los carteles de las ferias taurinas que le pedía al carnicero de su pueblo, luego codeándose con artistas del género. «El gusto por la pintura se lo debo a mi fracaso como alevín de maletilla», reconoce Alberto Pizarro, quien hoy presenta en Logroño 'Entre el pincel y la espada', libro que conjuga ambas aficiones: el arte y la fiesta. Y de ahí que Aguado, Xubero y Manolo González, entre otros, acompañen al autor en esta cita, en el Centro Ibercaja de Portales a la 20.00 horas.

-¿Es un libro para disfrutar más de la fiesta o del arte?

-Del arte.

-El título y subtítulo -'La plástica riojana a través de la fiesta'- son explícitos. ¿Cómo ha estructura esta voluminosa obra?

-He intentado reflejar en sus 37 capítulos la idiosincrasia riojana, las fiestas en distintos pueblos, y cómo se han ocupado de ello los artistas riojanos y foráneos; pintores, escultores, fotógrafos...

-Precisamente dedica un capítulo a Goya, Picasso y Benlliure. ¿Qué pintan con La Rioja?

-El nexo casi siempre es taurino. Goya pinta a Juan Apiñani, un gran torero de Calahorra. La relación de Picasso con los riojanos es la Peña Rondalosa, cuando Chapresto inmortalizó al artista bebiendo de la bota de los peñistas a las puertas del hotel Emperador de Nimes, en 1956. Y Benlliure, que como escultor taurino es de los mejores, a través de su relación con la cantante jarrera Lucrecia Arana.

«Hay que alentar a los artistas jóvenes porque hay chavales que merecen la pena y de los que no se sabe nada»

-Es un libro muy enciclopédico.

-Sí, e hice un indice general pero luego me dio mucha pereza reseñar a cada autor con sus páginas. Entonces se hizo algo más global. Hay del orden de 200 autores biografiados.

-¿Y están todos los que son?

-Alguno se me ha escapado, como un tal Mauleón, un pintor de aquí que ha hecho toda su carrera en Valladolid, pero me di cuenta cuando el libro estaba ya en imprenta.

-¿Ha forzado el vínculo arte-fiesta para poder hablar de tanta gente?

-No, yo he querido hacer un libro de arte en general, lo que pasa es que había que darle un título. Hay un contexto dentro de la fiesta, pero también hay autores como Navarrete el Mudo que no tiene ninguna vinculación con la fiesta.

-Es un trabajo ingente. ¿Cuánto tiempo le ha llevado?

-Cuando dejé la Seguridad Social y me dediqué a la medicina privada (es ginecólogo) me dije: 'yo no voy a entrar en barrena, tengo que hacer algo'. Y lo curioso es que, ya antes, me levantaba muchas mañanas e iba al ordenador y al fichero porque me apetecía hacer más eso que ir al hospital y calzarme la bata blanca. Yo soy de Valladolid y cuando vine aquí (hace más de treinta años) y ahorré un poco me hice una casa en el campo. Por allí ha pasado gente que, de alguna manera, alentaba mi segunda vocación, que es el arte. José Luis Sampedro, Gustavo Bueno... Y esto me ha ido dando un archivo fotográfico y de vivencias que merecía recogerse en un libro.

-Luego su libro no reúne sólo biografías al uso, sino experiencias personales, vivencias, anécdotas...

-Hacer un libro de arte es propio de catedráticos o críticos y yo no tengo el vuelo intelectual para hacerlo. He escuchado a muchos artistas en el bar o cenando en casa y reflejo ese mundillo, esas filias y folias entre ellos; cuento muchos cotilleos.

-¿Entra en valoraciones artísticas?

-En algunos casos sí. En general he intentado ser equitativo con todo el mundo en cuanto a la valoración artística. A los más nuevos e intentado auparlos un poco, porque hay que alentar a la gente joven, y hay chavales que merecen la pena y de los que no se sabe nada.

-Mencióneme alguno.

-El escultor César Orrico es un genio o Asier Biota, un pintor, un chaval que ha estado haciendo Bellas Artes en Bilbao y también me parece fenomenal. Ambos son jóvenes y con una proyección extraordinaria. Y luego ha habido otros, fatuos, a los que he metido la mano.

-Veo que va a hacer 'amigos' con este libro...

-Por lo menos hay tres personas con las que voy a tener serios problemas, una mujer y dos hombres.

-No le preguntaré sus nombres. ¿Hasta dónde se remonta en el tiempo 'Entre el pincel y la espada'?

-Hay autores del siglo XVI, como Navarrete el Mudo, que pinta al demonio con cuernos y yo lo engancho con los toros. Pero el orden es más temático que cronológico. Hay temas donde encaja tanto gente del XVII como contemporánea.

-¿Es de lectura fácil o solo apto para expertos y amantes del arte?

-Yo creo que es para todo el mundo. Tiene ilustraciones y es agradable de ver. No quiere tener un vuelo teórico grande, se deja leer y tiene esa cosa del cotilleo que siempre gusta.

-Pues se garantizará la venta de unos cuantos ejemplares entre quienes pretendan encontrarse en sus páginas.

-Yo no tengo interés en vender ningún libro. Para mí no es un trabajo, ha sido mi diversión, por lo tanto puedo regalar mi diversión. Tanto en cuanto lo patrocina la Consejería de Cultura y el Colegio de Médicos, los ejemplares que me corresponden los regalaré a los amigos.

-Como crítico de arte ¿qué diría de su libro?

-Lo tengo que releer. Quería rellenar un hueco en la bibliografía del arte riojano ya que hay gente marginada, y creo que había que echarles un cable. Del mismo modo que hay que desmitificar a los santones y contar aspectos que no se saben. En La Rioja hay como unas banderías que se han constituido en lobbys para sacar subvenciones a los políticos, y también lo cuento.

-Vamos, que no se muerde la lengua...

-No me la he mordido nunca.