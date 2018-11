«Me gusta que la cultura y la poesía se unan a la producción de vino de Rioja» El poeta asturiano Antonio Gamoneda. :: Ignacio Pérez Antonio Gamoneda | Poeta Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, protagonizará hoy la VI Jornada Nacional de Poesía y Vino de la Fundación Vivanco ÓSCAR SAN JUAN BRIONES. Viernes, 9 noviembre 2018, 10:55

El Premio Cervantes 2006, el poeta asturiano Antonio Gamoneda, participa hoy en la VI Jornada Nacional de Poesía y Vino Fundación Vivanco.

-¿Qué relación existe entre su obra y el vino?

-Tengo una evidente inclinación al considerar el vino como un claro estimulante de la vida.

«Recuerdo que me echaban de la escuela porque decían: Este niño no tiene nada que aprender aquí»

«La Generación del 50 es un invento de los profesores y los críticos. Fue una operación de marketing»

-Este año se celebra la VI edición Nacional de Poesía y Vino Fundación Vivanco. ¿Qué opinión le merece que siga teniendo tanto éxito esta jornada?

-Acercar la cultura y en concreto la poesía a los grandes viñedos y a la producción emblemática de vino como es el de La Rioja hace que yo me sienta muy a gusto en esta circunstancia.

-Usted ganó el premio Cervantes en el año 2006, ¿qué sintió al recibir el premio más importante de las letras hispánicas?

-Naturalmente no me disgustó. Es un reconocimiento serio, honrado y reconocido. Ahora bien, al mismo tiempo yo entiendo que la verdadera importancia en este caso está en la calidad de la obra. La reflexión que puede encerrar este comentario es que mi poesía no era mejor porque me hubiera llevado el premio.

-Hoy pronunciará la conferencia 'Naturaleza y funciones de la poesía', y la persona que le va a presentar es Rogelio Blanco. ¿Qué le une a él?

-Rogelio Blanco fue muy afectuoso y muy eficaz a m i favor en la entrega del Cervantes. No le conocía pero me ayudó mucho en esa situación.

-Cuando era muy pequeño sufrió un episodio terrible con el fallecimiento de su padre. ¿Cómo marcó este suceso a su obra?

-Mi madre quedó completamente desfondada. Ella me hablaba de mi padre y simultáneamente me hablaba de la muerte. Siempre he entendido la vida recordando su pérdida.

-¿Cómo afrontó la circunstancia de no poder acudir a una escuela cuando era un niño?

-Mi madre me puso una profesora. Recuerdo cuando se abrió la escuela, me echaban porque decían: «Este niño no tiene nada que aprender aquí».

-¿Es verdad que el primer libro que leyó fue uno de su padre?

-Esta circunstancia fue muy importante para mí porque yo aprendí a leer en ese libro.

-¿Cómo definiría su obra poética?

La poesía no se define.

-¿Usted se considera perteneciente a la Generación del 50?

-Ni tengo las inclinaciones ni los conceptos. No es la línea que yo he llevado. Además, le diré que la Generación del 50 es un invento de los profesores y los críticos. La Generación del 50 no existe. Fue una operación de marketing.

-¿Qué le gusta, aparte de escribir?

-Estar con los amigos y beber un vaso de vino.