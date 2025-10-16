LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los tres integrantes de Winter Blues Band. PROMOCIONAL

El grupo francés Winter Blues Band abre hoy el primer Logroño Soul Festival

El programa incluye cinco conciertos en octubre, noviembre y diciembre con artistas nacionales e internacionales en la sala Fundición

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:33

Comenta

La promotora musical riojana Crazy For Music ofrece la primera edición del Logroño Soul Festival que incluye cinco conciertos en la sala Fundición de Logroño con artistas nacionales e internacionales que destacan en estilos como el soul, blues, rock y funky. El abono para las cinco sesiones vale 55 euros (gastos de gestión incluidos).

La primera actuación tendrá lugar hoy, a las 20.30 horas, y estará protagonizada por Winter Blues Band, proyecto originario de Charente-Maritime (Francia). Se trata de un power trío de rock/blues que adereza con otros elementos musicales de la tradición francesa e irlandesa, el metal y la world music. Está formado por Quentin Winter (guitarra y voz), Cyril Babin (bajo) y Sebastien Jonckheere (batería). La entrada anticipada cuesta 10 euros y en taquilla 13.

LOGROÑO SOUL FESTIVAL

  • Programa:

  • Winter Blues Band (Francia): Hoy jueves 16 de octubre, a las 20.30 horas. Entrada: 10/13 €.

  • Koko Jean & The Tonics: Jueves 30 de octubre, a las 20.30 horas. Entrada: 15/18 €.

  • Mike Ross Band (Reino Unido): Domingo 16 de noviembre, a las 20.00 horas. Entrada: 10/12 €.

  • Mississippi Queen & The Wet Dogs: Domingo 23 de noviembre, a las 20.00 horas. Entrada: 15/18 €.

  • Sara Zamora: Jueves 4 de diciembre, a las 20.30 horas. Entrada: 10/13 €.

  • Lugar

  • Sala Fundición: Logroño.

  • Abono cinco conciertos

  • Precio: 55 euros (gastos de gestión incluidos).

  • Venta de entradas y abono

  • www.salafundicion.es.

El jueves 30 de octubre tocará Koko Jean & The Tonics, a las 20.30, con entrada por 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla. Koko-Jean Davis (ex cantante de The Excitements) lidera este grupo con Dani Baraldés (guitarrista de Los Mambo Jambo), Víctor Puertas (órgano Hammond, reconocido como uno de los grandes armonicistas del blues en España) y Marc Benaiges (batería, ex Fundación Tony Manero).

El domingo 16 de noviembre, a las 20.00, llegará a la Fundición Mike Ross Band (Reino Unido) con entrada por 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Su música se caracteriza el blues, rock y raíces profundas americanas que combina con el soul y el country con un directo en el que no falta virtuosismo y desenfreno.

La siguiente cita será el domingo 23 de noviembre, a las 20.00, con la banda bilbaína de funky rock and blues, Mississippi Queen & The Wet Dogs, con entrada por 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Destaca la fuerza y sentimiento de la voz de Inés Eleuteria que se compenetra con la guitarra de Aitor Zorriketa, la batería de Ander Alonso, el bajo de Kike Mora y el teclado de Mikel Núñez.

Para finalizar, el jueves 4 de diciembre, a las 20.30, estará la vocalista y compositora murciana Sara Zamora. Desde 2009 canta jazz, blues y soul, aunque también tiene influencias del rock, pop y rhythm and blues. Las entrada anticipada tiene un precio de 10 euros y en taquilla, 13.

