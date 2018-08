«Es una gran feria con muchos alicientes para el público» Óscar Martínez 'Chopera' Empresario P.G.M. LOGROÑO. Jueves, 2 agosto 2018, 23:26

«Es una gran feria con muchos alicientes para los aficionados y para el público, con la presencia de varias de las máximas figuras, dos carteles muy rematados y los toros de Victorino Martín». Así resumía Óscar Martínez 'Chopera' el espíritu de la feria taurina de San Mateo que presentó ayer por la mañana en el coso de La Ribera.

-¿Por qué dos de los máximos triunfadores de San Isidro (Talavante y Diego Ventura) no encuentran espacio en los carteles de San Mateo?

-Son dos casos diferentes. Llegamos al principio de temporada a un acuerdo con el apoderado de Talavante y no quedó ratificado por el torero cuando acabó su relación con Matilla. Fuimos planificando nuestras ferias y sólo ha entrado en Almería. Después, las figuras quieren ir siempre muy agrupadas y no había sitio en esas dos tardes. Sobre el tema de Diego Ventura no me cabe ninguna duda que es un rejoneador muy importante, triunfador de Madrid con un rabo que ha supuesto mucho. Lo que sucede es que aquí hay un tema muy claro: Pablo Hermoso de Mendoza no quiere torear con Diego Ventura y no nos queda otra que hacer una elección entre uno de los dos y nosotros nos inclinamos por el rejoneador estellés. Pablo lleva dos años sin torear con Ventura por una decisión personal. Ni quita ni pone a nadie, pero no torea con él.

-¿Morante?

-No lo hemos hablado. Está realizando una temporada corta y sí que es cierto que se ha llegado a contratar dos de nuestras plazas pero él no contemplaba venir a Logroño.

-¿Cuáles son los principales atractivos de la feria?

-Hay varios carteles muy importantes. La tarde del día 20 con Enrique Ponce, José María Manzanares y Roca Rey es una combinación muy fuerte, así como el mano a mano entre Julián López 'El Juli' y Diego Urdiales del día 21 de septiembre. Van a lidiar cada uno toros de tres hierros diferentes y creemos que tiene muchos alicientes por lo que significa el torero de Madrid, que celebra los 20 años de alternativa y el riojano, que tiene un enorme tirón en esta plaza.

-¿Por qué no ha anunciado las ganaderías?

-Hemos tenido un problema con una de ellas, pero van a ser de primer nivel y nos gustaría que fueran de encastes distintos. Será cuestión de pocos días que se haga oficial la composición definitiva.

-¿Era muy merecida la despedida de Padilla de Logroño?

-Sin duda. Es un torero que se merece todos los respetos. Un matador que ha dejado grandes tardes de toros en esta plaza y en la vieja también. Lo ha dado todo en el ruedo y la despedida de hace unas semanas en Pamplona, donde cortó tres orejas, fue algo inolvidable. Además, después de tantos años será la última corrida que toree en una de nuestras plazas y eso también posee un enorme significado emocional para nosotros. En ese cartel, además, estará con Antonio Ferrera y Ginés Marín, los dos en un gran momento y con triunfos en plazas de mucha importancia últimamente. Es uno de los nuevos y merece mucho la pena apoyarle.

-Vuelve Victorino después del gran éxito del año pasado...

-Es uno de los hierros con más partidarios en Logroño y creemos que con la presencia de Juan Bautista, que estuvo sensacional el año pasado, y un especialista como Escribano más Joselito Adame queda en un cartel muy interesante.

-¿Por qué repite Zalduendo después de lo mala que fue el año pasado?

-Es una ganadería que estuvo en muy alto nivel aunque está pasando una época peor. También como empresa hay que tener en cuenta que tenemos una serie de compromisos que hemos de cumplir a la hora de programar nuestra temporada, pero de la misma forma que sí viene Victorino o Juan Pedro Domecq.