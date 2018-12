UN GRAN ÉXITO

Hace sólo dos años y medio que programaba Riojafórum la popular ópera de Verdi 'La Traviata', a cargo de la Ópera Nacional de Moldavia con un excelente resultado y, releyendo la crítica que escribí entonces, veo que podría repetirla letra por letra cambiando únicamente algún contado nombre y algún pequeño matiz. Para empezar la compañía que nos visita ahora, María Biesu es como una segunda marca de la Nacional de Moldavia y no una compañía independiente: la orquesta, el coro, el director musical, el director del coro y varios de los intérpretes son comunes, pero es que además la valoración que di a los tres cantantes protagonistas era exactamente la misma que les tengo que dar hoy, aun siendo diferentes cantantes

Creo que nunca he tenido tan fácil hacer una crítica de ópera como en esta ocasión y me explico: La Traviata descansa en tres personajes decisivos, Violetta, Alfredo y Germont padre (los otros seis personajes entran y salen, dicen frases sueltas y hacen bulto, pero carecen de importancia) y si me apuran mucho me quedo con uno sólo, el fascinante personaje de Violetta Valéry, la traviata o descarriada en español. Si hay una buena Violetta, la función está salvada y muy mal lo tienen que hacer los otros para que termine fracasando.

Quedó claro desde el primer momento que había una espléndida Violetta, con una voz importante, de emisión generosa, agilidades limpísimas y fraseos de primera clase. La soprano española Tina Gorina domina el papel en todos sus aspectos, solventando las enormes dificultades vocales del primer acto sin aparente problema y dando una imagen teatral muy creíble. A su lado el coreano Joung-Hwan Park fue un verdadero tenor 'menguante' con una voz de emisión errática, de proyección insignificante y con un timbre no muy rico en armónicos. Como por ensalmo su voz lució plenamente en el aria 'De'miei bollenti spiriti', lo que es de agradecer, así como que omitiera la peligrosa cabaletta consecutiva, 'O mio rimorso', para no hacernos sufrir. También hay que dejar claro que, desde luego, su actuación no perjudicó en absoluto el resultado total.

Gustó el barítono búlgaro Venceslav Anastasov en el noble rol de Germont padre, con ese canto elegante y bien matizado típicamente verdiano, aunque su voz fuera más lírica de lo que pide el papel. Creo que es joven para cantar Verdi y debería esperar unos años a que se asiente su voz, adquiera los graves y la anchura en el centro necesarias, porque estilo y gusto le sobran. Muy bien los otros 2 papeles femeninos, especialmente la Anina de Rodica Picireanu, la soprano moldava que en visitas anteriores nos deslumbró como Aida, nada menos. Correctos los secundarios masculinos.

Otro claro triunfador fue el coro, de reducidas dimensiones pero con calidad y poderío notables, así como la orquesta que sonó francamente bien. El director Nicolae Dohotaru parece a veces bastante rutinario, consiguió concertar correctamente escenario y foso, aunque le eché en falta un mayor control del volumen de los metales, demasiado presentes, y sobre todo emoción, que es lo que precisa esta ópera. La presentación escénica fue bastante digna para una compañía itinerante. El lleno de público fue espectacular, como en las grandes tardes, y lo mejor: cuajado de gente de todas las edades, incluidos jóvenes y niños. La satisfacción general fue muy alta con intensos y prolongados aplausos y aclamaciones.

Me alegro de que no hayan guardado mi crítica de hace dos años y medio, porque al final debo confesar que he caído en la tentación y me he autoplagiado varios párrafos que parecían escritos expresamente para esta función. ¡Perdonen la malicia!