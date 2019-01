GRAN EPÍTOME NAVARIDANO

En el 'Dibujo de ingreso en la Escuela San Fernando' de Demetrio Navaridas -obra incompleta para representar el ideal de la belleza, que permanecerá expuesta, junto a otras del artista, en el Museo de La Rioja hasta el 3 de febrero-, el fragmento deslumbra al espectador, le espolea la imaginación, hace que su cerebro dé varias interpretaciones. Lo expuesto son jalones capitales de 40 años de profesión; catas selectas de más de 200 exposiciones monotemáticas, con mayor proclividad a lo onírico que a lo real, a la naturaleza extrema que al paisaje plácido, valiéndose de técnicas particulares (desde instrumentos rudimentarios hasta tecnología actual) en papel vegetal, lienzo, madera, fotografía, escayola, resina, etc.

Si las exposiciones de Navaridas han sido 'óperas únicas', realizadas para lugares concretos, la actual es idónea para conocer al artista en sus conjuntos. Ahora que ha mostrado una incompleta colección de sus colecciones completas, ¿con qué nos sorprenderá en la próxima? ¿De qué manera dará salida a sus sueños y ensueños? A no dudarlo, con obras en las que vibre el futuro, la lucha contra los clichés, la búsqueda incesante.

La neuroestética aporta alguna luz respecto al largo quehacer de Navaridas. La realidad que construye el cerebro es producto de su sistema de adquisición de conocimiento, dando como resultado la formación de conceptos sintéticos, de ideales. La incapacidad de la experiencia para satisfacer esos conceptos sintéticos ocasiona un estado de insatisfacción. Como la creatividad depende no sólo del concepto sintético del cerebro, también de la dificultad de generarlo en la vida real, uno de los factores que la determinan es el intento de satisfacer el concepto insatisfecho. Así pues, la insatisfacción es uno de los ingredientes más poderosos para estimular la creatividad. ¿Será por eso que, después de acabar una exposición, Navaridas no vuelva a pintar hasta que olvida totalmente lo pintado, la técnica utilizada, el modus operandi, y sólo cuando se siente 'limpio' aborda una nueva? De ahí el amplio surtido que ofrece.

En puridad psicoanalítica, el proceso de creación resulta más necesario al pintor que la pintura en sí. ¿Radicará ahí que Navaridas se desviva con sus alumnos, intentando transmitirles el espíritu de búsqueda permanente que le consume, antes de plasmarlo él mismo, de desarrollar su propia obra?

El catálogo de la exposición es para conservar, si bien la mejor guía es la que ofrece el artista: «En mi obra siempre he perseguido retorcer la abstracción para llevarla a la realidad absoluta». A la publicación le sobra parte del pasteleo de su peña, ñoñería doméstica y florilegio seudoliterario. Cuánto mejor hubiera sido trocar eso por la reproducción de obras a mayor tamaño; o por un texto amplio del artista, pues aunque no escribe como su hermano mayor chino Gao Xingjian, premio Nobel de Literatura, lo hace con hondura y donaire. ¿Será que mi talentoso e insatisfecho amigo no está convencido del principio neurobiológico que el cerebro del espectador también es creativo cuando observa obras de arte?