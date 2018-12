«Goya ha seguido doscientos años y todavía no se ha muerto» Manuela Mena, conservadora en el Museo del Prado. :: virginia carrasco La experta reflexiona sobre los rumores sobre homosexualidad del artista y el impacto de nuevos cuadros atribuibles a su genio Manuela Mena Conservadora en el Museo del Prado ENRIQUE PORTOCARRERO Domingo, 16 diciembre 2018, 00:33

Manuela Mena (Madrid, 1949) es una referencia mundial a la hora de mirar y entender la obra y la biografía de Francisco de Goya. Se jubilará a comienzos del año que viene, tras cerca de 40 años como conservadora en el Museo del Prado, aunque no piensa abandonar su labor como investigadora, comisaria, conferenciante y ensayista.

-¿Queda mucho por contar de Goya?

-Pues sí, queda todo. Además, cada generación tiene la obligación de revisarlo y reinterpretarlo. No creo en eso de las autoridades definitivas sobre un tema o un autor. Hay que tener una visión crítica. El poeta Quintana, coetáneo suyo, le dijo en una dedicatoria que en el futuro sería el nuevo Rafael. Y acertó, porque de momento Goya ha seguido 200 años y todavía no se ha muerto, al menos como semilla para los artistas.

-Da la sensación de que a nivel popular hay un exceso de fantasía y de pasión sobre la obra y la biografía de Goya.

-Bueno, sí. Es que confluyen dos elementos. Uno es el sentimiento popular, español y aragonés que hace de sus pinturas, de su vida y de su personalidad algo muy próximo para muchas personas. De otro lado está el prestigio social de su obra y su alta valoración en el mercado, algo que a veces también puede enturbiar su figura.

-¿Eso explica también que se haya pasado de la visión de Goya como amante de la duquesa de Alba a esta otra de la semana pasada que destacaba su posible homosexualidad?

-La biografía de Goya basada en documentos fehacientes no existe. Lo que pasa es que después se impuso una visión romántica del pintor que dieron autores como Iriarte o el francés Materon. Ninguno de ellos habló de ese idilio, sino de que trabajó y recibió encargos de las duquesas de Alba y de Osuna. Fue Buñuel el que escribió en 1920 el guion de una película que no llegó a estrenarse, donde introducía esa idea romántica de un idilio con la duquesa de Alba. A mí esa posibilidad me parece completamente impensable, porque no es posible que una auténtica aristócrata de la época tuviera esas relaciones.

-También se dice ahora que en la correspondencia con Martín Zapater se refleja su homosexualidad.

-Ese tipo de comentarios no son nuevos. Para empezar, esa palabra no existía en el siglo XVIII. Y en el caso de que hubiera tenido alguna relación con Martín Zapater, yo no definiría a Goya como un homosexual. Pero yo no estuve detrás de él y no lo puedo saber.

Pretendidos 'goyas'

-Usted ha dicho alguna vez que el 10% de las obras atribuidas a Goya no es realmente suyo.

-No sé si llegué a mencionar ese porcentaje, pero he afirmado que también en los mejores museos hay algunas obras que se le atribuyen y no son suyas. Incluso, en otros ninguna de las obras que figuran como realizadas por él son de su autoría. No voy a decir cuáles son, por razones obvias. Y por no contar las fotos de pretendidos 'goyas' que nos llegan a diario y del mundo entero para que las examinemos. Sus propietarios por lo general buscan exclusivamente el beneficio económico. Cuando decimos a un propietario que tenemos una opinión fundada sobre la autoría de Goya, lo normal es que venda el cuadro antes de un año.

-A usted no le tembló la mano cuando desetimó que 'El coloso', un cuadro de enorme tradición en su museo, fuera de Goya. ¿Hay que ser muy valiente para hacer eso?

-No sé si soy valiente, la verdad. En este tema de las atribuciones me acuerdo de lo que me recomendó cuando entré en el museo uno de mis profesores, Diego Angulo Iñiguez: «Diga usted siempre la verdad, dígalo brevemente y con cortesía; y vuelva a repetirlo con palabras más sencillas».

-Y, al contrario, ¿quedan obras de Goya por aparecer o descubrir?

-Pues hace poco apareció un cuadro de Leonardo da Vinci, algo que es el 'summum'. Por eso nada impide que aparezcan otros 'goyas'. Por ejemplo, yo tengo la ilusión de que reaparezcan dos obras perdidas del conjunto de brujas, como él le llamaba, que fueron vendidas a los Osuna en 1798. Esas cosas pueden pasar. Soy mucho más feliz y todo es más fácil cuando se descubre una obra de autoría plena y cierta, que cuando hay que desatribuir otra.

-¿Es consciente de la enorme repercusión académica, museística y económica que tiene su opinión sobre las atribuciones?

-Sí, por eso no la doy nunca. No podemos, no decimos nada, sobre todo si la obra está en el mercado.