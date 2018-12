Goodall pide tomar conciencia de la «huella cotidiana» Domingo, 23 diciembre 2018, 01:15

La científica Jane Goodall, especializada en primates, hizo un llamado a los líderes reunidos en la cumbre del clima de Katowice en Polonia (COP24) para ir más allá de las «buenas intenciones», ya que «estamos en un punto de no retorno». «Si no se hacen esfuerzos por aplicar los acuerdos no habrá demasiados cambios ni resultados», dijo al recibir el 'honoris causa' de la Universidad Complutense de Madrid, reseñó Efe. Goodall dijo que «nosotros, las personas, deberíamos tomar conciencia de nuestra huella cotidiana», y los gobiernos invertir en energías limpias.