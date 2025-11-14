LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Martínez San Juan. M. PECHE

Golpe, guerra civil, dictadura, transición, democracia... ¿qué es lo siguiente?

Miguel Martínez Nafarrate

Miguel Martínez Nafarrate

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:43

La cita sirvió para festejar la democracia y la libertad. «Si nos miráramos por un agujerito nos daríamos mucha pena nosotros mismos», recordó Víctor ... Manuel, protagonista que vino precedido en el salón de actos del Edificio de Ingeniería Industrial de la UR por las intervenciones de la delegada del Gobierno Beatriz Arraiz y con Jorge Gómez como moderador. Tras ella habló el historiador Carlos Gil Andrés: «Los 40 años de dictadura fueron una anomalía y un tiempo perdido para dos o tres generaciones. ¿Franco en el Valle de los Caídos? ¿Acaso entenderíamos que Hitler estuviera enterrado en la catedral de Colonia?

Golpe, guerra civil, dictadura, transición, democracia... ¿qué es lo siguiente?