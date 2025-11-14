Golpe, guerra civil, dictadura, transición, democracia... ¿qué es lo siguiente?

La cita sirvió para festejar la democracia y la libertad. «Si nos miráramos por un agujerito nos daríamos mucha pena nosotros mismos», recordó Víctor ... Manuel, protagonista que vino precedido en el salón de actos del Edificio de Ingeniería Industrial de la UR por las intervenciones de la delegada del Gobierno Beatriz Arraiz y con Jorge Gómez como moderador. Tras ella habló el historiador Carlos Gil Andrés: «Los 40 años de dictadura fueron una anomalía y un tiempo perdido para dos o tres generaciones. ¿Franco en el Valle de los Caídos? ¿Acaso entenderíamos que Hitler estuviera enterrado en la catedral de Colonia?

A continuación hablaron dos nietos de fusilados: Antonio Sarabia e Isabel Corzana. La historia, no por repetida, conviene recordarla. «Acompáñanos que te vamos a hacer unas preguntas». El recuerdo de su abuelo Santiago y el de las mujeres de negro con moño blanco dejó la sala en silencio. Ni el pitido de un móvil ni una tos ni un pestañeo... Corzana, sin romper su voz, llenó la sala de emoción por su ejercicio de memoria.

«Con 14 años de cartilla de racionamiento la gente solo pensaba en su supervivencia» Carlos Gil Andrés Historiador

«Acompañaba a mi abuela a La Barranca. El silencio era absoluto, pero nunca faltaban las flores» Isabel Corzana Nieta de fusilado

«Ahora solo hablamos de la derecha y la izquierda. Pero unos novatos llenaron todo el arco político» Ángel Martínez San Juan Exdiputado regional

«Cantábamos porque algo había que hacer para cambiar un sistema asesino y tenebroso» Jesús Vicente Aguirre Escritor

Subieron a continuación Jorge Ruano, Jesús Vicente Aguirre y Ángel Martínez San Juan. Este último recordó que se había comprado en el 72 un jersey gris muy bonito con su sueldo como profesor. «Un gris me persiguió. Yo que hacía atletismo pensé que no me atraparía. Era un tipo enorme y llevaba mil cosas colgadas del cinturón. Me agarró, tiró del jersey y me lo jodió, pero a mí me jodió más por lo que me había costado ganarlo» y continuó: «Celebramos lo de Carrero, pero el sistema siguió férreo, aunque la semilla de la libertad ya estaba plantada y era imparable», dijo con el nuevo libro de Jesús Vicente Aguirre ('De algunas cosas me acuerdo') en la mano. Ruano, más joven, pero hijo de militantes comunistas, también recordó la vida e implicación de sus padres.

Isaías Lafuente y Victor Manuel hicieron un tránsito hasta dar paso a jóvenes que ya hablan de sus bisabuelos como María Caballero, que habló del exilio a otros países y del riesgo de la desinformación en redes actual, y Roberto Astorgano, realizador que ha hecho un documental titulado 'Las mujeres de negro'.

Ambos hablaron de la necesidad de educar y de ofrecer información en las aulas. Como dijo en la intervención anterior Lafuente: «Es mejor una democracia imperfecta que una gran dictadura».