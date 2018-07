El Gobierno recupera la sanidad universal y desmonta una de las medidas del anterior Ejecutivo

El Gobierno puso ayer punto y final al real decreto 16/2012, la polémica decisión del Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato que terminaba con la sanidad universal y excluía a los 'sin papeles' -salvo embarazadas, menores y enfermos crónicos- del sistema sanitario, a no ser que entrasen por urgencias. «Una sociedad justa no deja a nadie atrás», comentó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tras el Consejo de Ministros que dio luz verde para otro real decreto ley modifique el anterior en varios matices.

La nueva norma garantiza la atención sanitaria a todas las personas que se encuentren en España, al cambiar el concepto de asegurado por el de ciudadano. Además, también da cobertura a pensionistas españoles no residentes en España, a los trabajadores desplazados o a los empleados transfronterizos. Montón indicó que esta norma «viene a armonizar y a dar cohesión al sistema nacional de salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y que da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales y a las administraciones públicas». No obstante, solo Murcia y La Rioja estaban cumpliendo con el anterior real decreto, ya que el resto de las comunidades decidieron no hacerlo y prometieron que seguirían atendiendo a todos los pacientes.