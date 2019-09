Gloria Gaynor celebra su 70 cumpleaños en Riojafórum Gloria Gaynor. :: efe La artista de Nueva Jersey ofrecerá hoy en Logroño uno de los tres conciertos de su gira por España LA RIOJA Viernes, 6 septiembre 2019, 08:13

logroño. Gloria Gaynor, una de las grandes del soul y la música disco, cumplirá mañana 70 años y hoy, a las 20.30 horas, lo celebrará con sus seguidores en Riojafórum, en la que es una de las grandes actuaciones del año en Logroño.

Gloria Gaynor está de gira por España, donde ofrecerá tres conciertos, con motivo de la publicación de su disco 'Testimony', en el que despliega su poderío vocal en clave góspel. Pero en la cita no faltarán sus grandes éxitos, aquellos que llenarán las pistas de baile y las programaciones de las radiofórmulas: 'I will survive', 'Never can say goodbay' o 'I am what I am'.

Artista Gloria Gaynor. Lugar Riojafórum. Hora 20.30 horas. Entradas 50, 60 y 90 euros.

Las entradas para el concierto tienen precios que oscilan entre los 50 euros (anfiteatro), 60 (palco y patio de butacas) y 90 euros (patio filas 1 al 5).