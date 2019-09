Gloria a Gaynor en las alturas Gloria Gaynor, anoche en Riojafórum. : / Justo Rodriguez La 'diosa' del disco soul celebró en Riojafórum su 70 aniversario con 'Testimony' y éxitos como 'I will survive' J. SAINZ Logroño Sábado, 7 septiembre 2019, 09:20

'I will survive' se grabó en 1978. La cantante rozaba la treintena y ya llevaba casi una década en lo más alto, pero este es el hit que la hará inmortal. La hará sobrevivir. El tema, que había nacido como una historia de superación, pronto se convirtió en un himno de la música disco. Y es que por primera vez se escribía una letra desde el punto de vista de una mujer tras una ruptura amorosa. Con el tiempo, la canción se erigió en canto a la mujer, la libertad, la independencia y el feminismo. Y cuatro décadas después lo sigue siendo. Anoche, en la víspera de cumplir setenta años, Gloria Gaynor (Nueva Jersey, 1949) lo regaló al público logroñés, que casi llenó Riojafórum en uno de los tres únicos conciertos que ofrece en España en su actual gira europea.

Fue el colofón a una noche especial en la que la diva norteamericana celebró la alegría de vivir, de sobrevivir y de trascender desde la profunda espiritualidad de la música góspel hasta los ritmos disco más festivos y bailables. Una de esas presencias míticas en escena, a un tiempo solemne y cercana, que llenan el espacio. Y una voz, aunque ya sin los alardes de juventud, que cala en los corazones y en los pies hasta hacer bailar a todo el auditorio. Fue un concierto elegante y al mismo tiempo vitalista, combinando ritmo festivo, espiritualidad y romanticismo con la facilidad que ha mezclado en su repertorio estilos soul, disco, pop y góspel esta mujer profundamente religiosa y amante de la vida.

Junto a ella, un público entregado, incluidos el medio centenar de invitados que coinciden en celebrar su cumpleaños el 7 de septiembre. Un detalle simpático que hizo singular el primer paso de esta estrella por una ciudad como Logroño. Completando el show, una solvente banda de músicos procedentes de Atlanta, Kansas, Nueva York y Londres, a los que se han sumado el batería gijonés Jairo Ubiaño, el bajista zaragozano Pablo Ruiz Abardia y el guitarra mallorquín Tony Martínez.

Un mix instrumental abrió la actuación puntualmente y Gloria Gaynor se presentó sobre el escenario despacio, de negro y sonriente, entre una calurosa ovación para dar paso a una generosa lista de temas que mezclaban los de su último disco, 'Testimony', y los clásicos más conocidos y esperados por los espectadores. 'Get out my head' y 'Talking about Jesus' no hicieron sino calentar el ambiente antes del primer momento de fiesta en la platea con 'I am what I am', otro himno en este caso para la comunidad gay, ligado a 'Never can say goodbye'. Palmas, público en pie y alegría compartida a través de canciones que han unido a la gente durante décadas.

«Es un placer cantar en España porque me encanta España», dijo la artista en un muy buen español. Después también agradecería el vino que alguien le había obsequiado para que también le encante La Rioja.

Una balada religiosa, 'Singing over me', llenó la platea de luces y 'Beautiful' de palmas. Era la tónica de la noche: subir y bajar el ritmo, pero siempre en continuo crescendo que parecían tener su cumbre en homenajes a Roberta Flack y Donna Summer con 'Killing me softly with this song' y 'Lets dance'. Pero lo mejor, como debe ser, quedó para el final; tarta incluida. Esa declaración plena de autoafirmación y coraje que es 'Sobreviviré'. El poder de una canción. O quizás mucho más que una simple canción.