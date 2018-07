«No me fío de la gente que sonríe todo el rato» Coger aire. «El humor es el único oxígeno respirable». :: e. c. «Cuando eres famoso y sensible te llevas palos, te das cuenta de que algunos quizá no te querían tanto» Millán Salcedo Humorista ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 21 julio 2018, 23:39

Casi 40 años haciendo 'de reír', 32 de la famosa empanadilla... «Y no hay un solo día en que no me la recuerden». Pero el mundo ya no es el de Martes y Trece, y a sus 63 años a Millán Salcedo a veces le entran ganas de apearse. Luego se viene otra vez arriba y se sube a lo más alto: un escenario. Estos días representa en el Cofidis Alcázar de Madrid 'En mis trece 2.0'.

- Creo que ha estado a punto de tirar la toalla.

- Yo soy así, muy de sube y baja. Parece que me he tragado un ascensor en marcha. Es verdad que, viendo como está todo, he llegado a pensar en retirarme...

- Y en lugar de eso vuelve con 'En mis trece 2.0'. Usted, tan poco amigo de la cibernética...

- En este espectáculo he sido abducido por la tecnología. Salgo a escena en plan emoticono. He redecorado un chaqué que me compré hace años. Ya sabe que soy sastre y todavía tengo los dedos para darle a la aguja. Ahora todo para mí es terapia ocupacional.

- Habla como un jubilado.

- No me pienso jubilar nunca, pero me voy a tomar las cosas con más tranquilidad. Cuando eres famoso, y un poco sensible como yo, te llevas palos. Te das cuenta de que cierta gente a lo mejor no te quería tanto... Que las puertas no son tan fáciles de abrir, que hay bastante hipocresía. A veces me dan ganas de escribirlo todo y soltar toda la bilis, pero no lo haré porque soy una persona fiel.

- Pues en su nuevo show cuenta secretos de camerino.

- ¿Sabe qué pasa? Que no hay un solo día en que no me recuerden lo de la empanadilla. Así que cuento las andanzas de Martes y Trece en sus comienzos. Imagínese a tres chavales jóvenes metidos en un coche, girando como peonzas hipertróficas por la piel de toro. Hubo un verano que hicimos 130 galas. ¡En tres meses!

- ¿Eso se aguanta sin drogas?

- Absolutamente. Quien nos acuse de haber salido drogados miente como un bellaco. Nosotros pertenecemos a la famosa Movida y la coca ha rodado en bandeja de plata. Pero para eso tenemos algunos la inteligencia, para utilizarla en nuestro propio beneficio.

- ¿Qué emoticono le define?

- El que está guiñando un ojo y sacando la lengua. Me gusta más que los de sonrisas. Yo de la gente que sonríe todo el rato no me fío.

- ¿Qué tendrá La Mancha que produce tanto cómico?

- El humor es el único oxígeno respirable. Y La Mancha lo que tiene es la ventolera, el ramalazo del viento que nos da en los sesos. Por eso Cervantes situó en La Mancha a alguien tan zumbado como don Quijote. Por cierto, ¿qué pensaría don Quijote hoy si viera esos molinos eólicos?

- Que le han crecido los gigantes.

- Un día, yendo de gira con el pianista, de pronto nos acercamos a esos molinos. No puedes imaginar lo que se oye cuando pasan las aspas de un bicho de esos: Fffzzzzuuu... Luego me dijeron que son peligrosísimos. Creo que me protege todavía María Auxiliadora, patrona de los Salesianos, donde estudié. Ahí fue donde me di cuenta de que a mí lo que más me gustaba era subirme a lo más alto: un escenario.

- ¿Está para bromas la España de Sánchez?

- Todo cambio conlleva una ola de optimismo. Pero a mí no me ha gustado mucho el modo de llegar (me alío con quien sea con tal de subir arriba), lo digo como votante. No todo vale. Los políticos en el fondo son vedettes que se pavonean en sus pasarelas políticas constantemente y lo copan todo.

- ¿Cifuentes y el 'robobo' de las cremas le ha dado para un sketch?

- Está claro que a los humoristas los políticos nos lo ponen a huevo. Vis cómica tiene Iceta cuando se pone a bailar. Es un poco desarmado, parece que lo haya construido Ikea.