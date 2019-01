«Que la gente se prepare para bailar y caliente bien las gargantas» 'Pucho' | Cantante de Vetusta Morla Vetusta Morla presentará en el concierto de hoy en el Palacio de los Deportes su último disco, 'Mismo sitio, distinto lugar' SANDA SAINZ LOGROÑO. Jueves, 3 enero 2019, 14:30

Hoy se celebrará uno de los dos grandes conciertos del festival Actual 2019 con Vetusta Morla como cabeza de cartel en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Carlos Sadness y, el grupo ganador de la guerra de bandas 2018, Bware, abrirán la velada. Hablamos con el cantante de Vetusta Morla, 'Pucho'.

- Vetusta Morla cerró el año de forma espectacular en Madrid con el WiZink Center abarrotado ¿Cómo ha sido el 2018?

-El año ha sido increíble, ascendente. La gira arrancó en Lima, estuvimos en muchos países de América Latina y por toda España presentando el último disco 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017) con ese llenazo en Madrid con 38.000 personas en La Caja Mágica. Después actuamos en varios países de Europa y entre medias viajamos a Las Vegas para participar en la gala de los premios Latin Grammy. Ha sido un año muy completo y movidito.

«Aquí el público se debe organizar muy bien para poder disfrutar de todo lo que ofrece el festival»

-La banda sigue creciendo. No hay techo. ¿Cómo se logra?

-Siempre hemos tenido un reto por delante, como esa zanahoria que le ponen a los galgos para que sigan corriendo. Nunca hemos dejado de tener esas pequeñas metas e ir a por ellas. Es lo que te hace estar activo y mantener esa ilusión viva. Así era al principio y nada ha cambiado. Acabamos de celebrar los 20 años de nuestro primer concierto y desde que hace diez años sacamos 'Un día en el mundo', que fue cuando nuestra banda fue visible -por así decirlo- ante el gran público, no hemos dejado de avanzar.

-¿Con qué se queda de estos veinte años?

-Con mis cinco compañeros. No puedo estar más agradecido del equipo que formamos.

-¿Qué es lo más complicado?

-[Risas] Pues lo mismo, que estoy encantado con mis compañeros, el propio funcionamiento de los seis (que nos ha hecho ser como somos y llegar hasta aquí) conlleva una parte tediosa que eliminaría. En todo proyecto así siempre hay una parte compensatoria. Aunque la burocracia, las discusiones, la parte que no se ve también es necesaria para que ocurra lo que ocurre.

Veinte años de grupo y diez de 'Un lugar en el mundo' Vetusta Morla actuó en el WiZink Center de Madrid el pasado 30 de diciembre ofreciendo un concierto especial, único para los músicos y el público. La banda 'indie', asentada ya desde hace tiempo como una de las referencias musicales de este país, conmemoró los diez años de la publicación de su disco debut, 'Un día en el mundo' (2008), trabajo que supuso un paso adelante para el grupo. También celebró sus veinte años de trayectoria (desde su primer concierto). El recinto madrileño colgó el cartel de entradas agotadas. Más de 15.000 personas disfrutaron del espectáculo que supuso un alto en el camino de la gira de presentación de 'Mismo sitio, distinto lugar' (su quinto trabajo discográfico) que Vetusta Morla retoma hoy en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño como uno de los alicientes principales del festival Actual 2019. 'Pucho', David García 'el Indio', Álvaro B. Baglietto, Jorge González, Guillermo Galván y Juan Manuel Latorre son los integrantes de esta banda procedente de Tres Cantos (Madrid).

-¿Cómo va a ser el concierto de hoy?

-Después de la actuación especial de Madrid, con este concierto de Logroño retomamos la gira de presentación del disco 'Mismo sitio, distinto lugar'.

-En Actual Vetusta Morla tocó en el 2009 en el Palacio de los Deportes y en el 2015 en la plaza de toros de La Ribera. ¿Qué tiene con el festival?

-También actuamos en la plaza del Ayuntamiento en fiestas de San Mateo en 2009. Con cada disco ha habido un interés por parte de la organización de este festival tan pionero de comienzos de año y siempre hemos estado muy a gusto. Además disfruto de las actividades, la última vez estuve en el cine en el teatro Bretón y este año también participaré en algún otro evento del festival a parte del que me toca ofrecer.

-¿Qué le parece el público del Actual?

-Me pongo a pensar y pienso ¿la gente ya tiene comprados los regalos y está en el festival libre de los quehaceres? A veces me lo pregunto porque yo siempre estoy liado. Aquí el público se debe organizar muy bien para poder disfrutar de todo lo que ofrece el festival.

-¿Cómo recibió la gente las canciones de su último disco?

-Estupendamente. Desde el primer concierto la gente coreaba los temas nuevos como si fuesen clásicos y a medida que avanzaba la gira fue a más. Si es cierto que en esta ocasión la gente ha tenido tiempo para procesar el disco porque desde que salió en noviembre del 2017 hasta que tocamos en España, hubo tiempo para asimilar los temas y las letras.

-Para este año Vetusta Morla está anunciado en numerosos festivales ¿qué previsiones tiene?

-Sí, creo que estamos absolutamente en todos los festivales de esta temporada 2019 y nos espera mucha carretera y diversión. Por ahora vamos a tener un poco de descanso. El año pasado fue muy intenso y parece que pararemos un poco en enero pero pronto retomaremos la actividad porque hay mucho que hacer este año, que será el de los festivales a diferencia del 2018 cuando preferimos presentar el disco con conciertos propios.

-¿Echan de menos el estudio o prefieren el directo?

-Bueno, de vez en cuando si lo echamos de menos. Cuando estamos de lleno en la gira, a base de cierta mecanicidad, echas de menos el estudio, la creación. El directo nos encanta pero también nos gustaría estar en el estudio. Este año vamos a intentar compaginarlo. A ver si lo logramos. Es un propósito de año nuevo. No sabemos, porque también somos gente que nos focalizamos en una cosa y nos cuesta mucho diversificar tareas.

-En Vetusta Morla los músicos comparten todas las decisiones ¿Cómo trabajan?

-[Risas] ¿Cómo trabajamos? No hay entrevista que pueda aguantar nuestro plan de trabajo. Trabajamos de una manera que es bastante más caótica de lo que pueda parecer pero lo que siempre prevalece es la ilusión de los seis para encarar un proyecto nuevo. Si hay alguno que no ve algo o no le late, como decimos nosotros a la manera mexicana, tiene su derecho de veto perfectamente. Lo puede ejercer. Al final las decisiones son más sólidas porque los seis estamos de acuerdo con ellas pero entre medias hay una especie de caos organizado que nos ha hecho ser lo que somos.

-¿Tiene algún mensaje para el público de cara al concierto de hoy?

-Simplemente decirles que afilen sus suelas de las zapatillas. Que la gente se prepare para bailar y caliente bien las gargantas para cantar, que luego me echan la bronca porque se han quedado afónicos. Tienen que salir entrenados de casa, por favor.