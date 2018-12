«La gente ha pillado nuestra intención de oxigenar y oxigenarnos» Santi Balmes, cantante y compositor de Love of Lesbian. :: / PROMOCIONAL Love of Lesbian ofrece hoy en Riojafórum su espectáculo 'Espejos y Espejismos', un concierto teatralizado Santi Balmes cantante y compositor de Love of Lesbian SANDA SAINZ LOGROÑO. Viernes, 14 diciembre 2018, 00:29

El grupo Love of Lesbian trae hoy al auditorio Riojafórum de Logroño su nuevo espectáculo, 'Espejos y Espejismos'. El concierto teatralizado comenzará a las 20.30 horas y las entradas cuestan 50 euros (de la fila uno a la cuatro en el patio de butacas), 45 euros (palco y patio de butacas a partir de la fila 5) y 35 euros en el anfiteatro.

-El 6 de enero de 2017 Love of Lesbian fue cabeza de cartel de uno de los conciertos principales del festival Actual ¿qué recuerda de aquel día de Reyes?

-Recuerdo que estábamos casi casi con un pie quitándonos el carbón que nos habían traído los Reyes y hubo una fiesta que, hasta cierto punto nos sorprendió. Sobre todo que la gente estuviera tan animada en unas fechas tan invernales y familiares. Me llamó muchísimo la atención. Es posible hacer un festival en estas fechas.

-¿Le había tocado alguna vez actuar en fechas señaladas como ocurrió aquella vez?

-Fechas así señaladas no. Sí creo que mis últimos cuatro cumpleaños los he pasado actuando, encima de un escenario.

-Comenta que entonces casi estaban quitándose el carbón pero desde hace años Love of Lesbian recibe poco negativo y mucho positivo. ¿Cómo está la situación de la banda?

-Bien. Lo que pasa es que como nos tiramos tanto carbón a nosotros mismos, pues eso nos permite evitar caer en la autoindulgencia. Provoca que nos pongamos muchísimo en la piel de la persona que está delante o escuchando los discos en su casa. Los tenemos en muy alta estima y somos conscientes de que en esta cultura cada vez hay menos tiempo para dedicarle a las cosas.

-Indirectamente han sido noticia en la temporada actual de Operación Triunfo y en la anterior. Los participantes han hecho versiones de los temas de LOL. ¿Qué relación tienen con el concurso?

-Es una relación muy casual, puntual. No creo que sea algo que suponga una alianza para siempre. Simplemente hay tantísimas personas que han pasado por el concurso que puedes coincidir, digamos personal o estilísticamente, con una parte que en realidad es un reducido tanto por ciento. También era hora de que alguien reivindicara toda la música independiente que ha surgido en este país porque daba la sensación de que estaban viviendo en otro planeta. Más allá de eso, un formato donde cogen una canción (sea mía o de otros) y se corta porque tiene que durar dos minutos y medio, la obra queda un poco manipulada. Hay gente joven que seguro que va a conocer a la banda gracias a este programa, no tengo duda alguna pero no deja de ser un concurso que valora más al interprete que al autor. Ojalá hubiera alguno que se centrara más en temas compositivos y en la personalidad de cada uno más allá de si es capaz de interpretar tanto a Elvis como a Michael Jackson.

-Antes había programas específicos de música en las cadenas principales de televisión pero ahora se reducen a concursos, galas de Navidad y poco más ¿Qué opina desde su punto de vista de músico?

-A nosotros todas las bandas de la movida madrileña que nos gustaban salieron mucho por la televisión y había programas que se hacían eco de todo lo que pasaba, podías ver a Depeche Mode o escuchar a Radio Futura. Esto desapareció de repente, parecía que no era interesante. Tampoco hay que esperar mucho sino ponerse manos a la obra. Ahora hay muchos canales privados y gente que podría darle una vuelta al asunto y ofrecer un formato atractivo para la época de hoy. La gente casi no escucha discos, dedica su atención a las series, a ver las siete temporadas de Mad Men, por ejemplo.

-A mediados de noviembre, Love of Lesbian presentó un nuevo tema, 'El Astronauta que Vio a Elvis', como parte de la banda sonora de la película 'Memorias de un Hombre en Pijama' ¿Cómo surgió este proyecto?

-Pues hace tiempo ya. Hemos estado guardando ese tema bastante porque lo grabamos medio año después del disco 'El Poeta Halley' y en temas de películas las cosas van despacio. Hay que seguir unos protocolos hasta que llega el estreno. Teníamos muchas ganas de presentarlo y ha sido una experiencia muy bonita. No nos pusimos en la cabeza que era un encargo sino que tenía que ser una canción que pudiera entrar en un disco de Love of Lesbian y estuviésemos orgullosos de ella. Tenía una idea, la uní a una parte instrumental de Julián y en tres cuartos de hora teníamos el tema encarrilado. Fue rápido pero porque siempre estamos trabajando y tenemos en la recámara muchas cosas.

-¿Formará parte del nuevo disco?

-Es un debate interno que tenemos. Como el nuevo disco no saldrá hasta el 2020 pues se va a quedar colgado mucho tiempo. Hay diversas opiniones dentro de la banda. A algunos les gustaría incluirlo en un recopilatorio de rarezas. Yo estoy por meterlo en el nuevo disco porque tiene la suficiente calidad y en un álbum de rarezas lo desvirtúas. Lleva 500.000 escuchas (en YouTube más de 650.000 visualizaciones, ndr.). Ha gustado mucho y creo que va a formar parte del repertorio de LOL durante bastante tiempo.

-¿Qué espectáculo va a ofrecer en Logroño hoy Love of Lesbian?

-Hemos cogido todos los temas que casi nunca podemos tocar en festivales. A partir de eso hemos creado un corpus teatralizado con ayuda de dos actores con sus marionetas y efectos visuales, sombras chinas... Es algo diferente, muy curioso. Cuando tienes una discografía extensa te puedes permitir ese lujo de coger unos temas que son más de fans y que en pequeños formatos de teatro a través de ellos puedes hilvanar una historia delicada, artesanal, radicalmente alejada de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Está funcionando muy bien y lo estamos disfrutando nosotros y el público. La gente ha pillado nuestra intención de oxigenar y oxigenarnos, de que no sea siempre lo mismo, de sorprender y sorprendernos.